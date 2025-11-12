Europoje baiminasi, kad Kinijos elektriniai autobusai gali būti išjungti nuotoliniu būdu
Problema prasidėjo, kai Norvegijoje atliktas tyrimas parodė, kad Zhengzhou įsikūrusi bendrovė, kuri yra didžiausia autobusų gamintoja pasaulyje pagal pardavimo apimtis, gali „sustabdyti arba padaryti neveikiančiais“ „Yutong“ elektrinius autobusus. „Yutong“ eksportavo beveik 110 000 autobusų į daugiau nei 100 šalių ir užima daugiau nei 10 % pasaulinės rinkos.
„Ruter“, kuri valdo apie pusę Norvegijos viešojo transporto tinklo, teigė, kad vyriausybei priklausanti „Yutong“ turėjo „tiesioginę skaitmeninę prieigą prie kiekvieno atskiro autobuso“, kad galėtų atlikti programinės įrangos atnaujinimus ir diagnostiką. „Teoriškai tai galėtų būti panaudota autobusui paveikti“, – teigė ji.
Bandymuose, kurie buvo atlikti kalnų tunelyje, kad būtų blokuojami išoriniai signalai, dalyvavo visiškai naujas „Yutong“ autobusas ir trejų metų senumo autobusas, pagamintas Olandijos gamintojo VDL. Paaiškėjo, kad olandų transporto priemonė neturėjo galimybės atlikti belaidžio atnaujinimo, o Kinijoje pagaminti autobusai ją turėjo.
„Per rumunų SIM kortelę mobiliojo ryšio tinklu galima prisijungti prie baterijos ir maitinimo sistemos valdymo sistemos. Todėl teoriškai gamintojas gali sustabdyti šį autobusą arba padaryti jį neveiksmingą“, – teigė „Ruter“.
„Ruter“ nepasakė, kad yra kokių nors įrodymų, jog „Yutong“ bandė valdyti autobusus. Jis pridūrė, kad autobuso kameros nebuvo prijungtos prie interneto ir nebuvo pavojaus, kad bus perduodami vaizdai ar vaizdo įrašai. Agentūra teigė, kad „ateityje viešuosiuose pirkimuose taikys dar griežtesnius saugumo reikalavimus“ ir kad yra kuriamos ugniasienės, siekiant užtikrinti vietinį valdymą ir apsaugą nuo įsilaužimų.
Danija pradėjo savo tyrimą po Norvegijos išvadų. Didžiausia šalies viešojo transporto bendrovė „Movia“ teigė, kad tiria riziką, bet pabrėžė, kad ji nėra būdinga tik kinietiškiems autobusams. Ji teigė, kad OTA atnaujinimai yra įprasti daugelyje elektrinių transporto priemonių, įskaitant pagamintas Vakarų šalyse.
„Elektriniai autobusai, kaip ir elektriniai automobiliai, iš principo gali būti nuotoliniu būdu išjungti, jei jų programinės įrangos sistemos turi prieigą prie interneto“, – „NBC News“ sakė „Movia“ vyriausiasis operacijų direktorius Jeppe Gaard.
Jungtinė Karalystė taip pat tiria kiniškus autobusus. Transporto departamentas ir Nacionalinis kibernetinio saugumo centras teigė norintys suprasti ir sumažinti galimus pavojus.
„Yutong“ „NBC News“ pateiktame pareiškime teigė, kad „supranta ir labai vertina visuomenės susirūpinimą dėl transporto priemonių saugos ir duomenų privatumo apsaugos“ ir kad „griežtai laikosi galiojančių įstatymų, reglamentų ir pramonės standartų“.
Bendrovė taip pat paaiškino, kad transporto priemonių duomenys yra šifruojami, saugomi „Amazon Web Services“ duomenų centre ir prie jų negalima prisijungti be kliento leidimo. „Yutong“ pridūrė, kad duomenys „naudojami tik transporto priemonių techninei priežiūrai, optimizavimui ir tobulinimui, siekiant patenkinti klientų poreikius, susijusius su garantiniu aptarnavimu“.
Baimė, kad Kinijoje pagaminti produktai kelia saugumo ir stebėjimo riziką, nėra nauja. Dėl to „Huawei“ buvo įtraukta į JAV subjektų sąrašą, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl „TP-Link“ maršrutizatoriai gali būti uždrausti Jungtinėse Valstijose.
