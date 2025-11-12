Įtraukianti žaidimų patirtis jau pasiekiama ir Jums su EVNIA 34M2C5501A
Amsterdamas, 2025 m. lapkričio 12 d. – Šiandien pristatome „Philips Evnia 34M2C5501A“ – „EVNIA 5000“ žaidimų monitorių serijos papildymą, giminingą 27 colių 27M2C5501 bei 32 colių 32M2C5501.
„Evnia 34M2C5501A“ (34 col. / 86,4 cm) yra lenktas „Fast VA“ monitorius su visomis savybėmis, kurios yra reikalingos norint mėgautis greičiu, tikslumu, aiškiu ir ryškiu vaizdu. Jis pasižymi itin trumpu 0,5 ms atsako laiku (MPRT), „Smart MBR“ ir 180 Hz atnaujinimo dažniu – visa tai tam, kad žaidimai visada būtų itin sklandūs. Be to, jo įvesties vėlavimas yra labai trumpas, todėl būsite staigūs ir labai greituose žaidimuose. „Evnia 34M2C5501A“ tiesiog yra labai galingas, o tokios savybės, kaip „VESA DisplayHDR 400“ sertifikatas ir UWQHD raiška, užtikrina stulbinančią dinamiką, spalvas ir aiškumą. Šis monitorius taip pat turi „Stark ShadowBoost“ funkciją, kuri gerina aiškumą tamsiose scenose ir padedanti žaidėjams nepasimesti žemesnio ryškumo vietose.
„Evnia 34M2C5501A“ atneša naujo lygio įsitraukimą į žaidimus. 1500R išlenkimas užpildo žaidėjo regėjimo lauką, o dirbtinio intelekto patobulintas „Ambiglow“ apšvietimas, kuris keičia spalvas pagal ekrane rodomą vaizdą, dabar užtikrina dar intensyvesnę žaidimų patirtį.
Pagrindinės „Philips Evnia 34M2C5501A“ savybės:
● 0,5 ms atsako laikas (MPRT), kad vaizdai būtų aiškūs ir žaidimas vyktų sklandžiai;
● 180 Hz atnaujinimo dažnis itin sklandiems judesiams;
● Trumpas įvesties vėlavimas sumažina vėlavimą tarp įrenginių ir monitoriaus;
● „Stark ShadowBoost“ geresniam detalių aiškumui tamsiose scenose;
● Dirbtinio intelekto patobulintas „Ambiglow“ leidžia turiniui peržengti ekrano ribas;
● Žaidimams skirti „SmartImage“ režimai;
● Puikios prisijungimo galimybės USB stotelės dėka;
● Įmontuoti stereo garsiakalbiai;
● „LowBlue“ režimas ir „Flicker-free“ technologija mažina akių patiriamą stresą;
● Stovas, kuris leidžia keisti monitoriaus aukštį, pakreipiamą ir pasukamą, kad lengvai būtų pasiekta tobula žiūrėjimo padėtis.
„Philips Evnia 34M2C5501A“ monitorių jau galima įsigyti, gamintojo rekomenduojama kaina – 319 Eur.
Žemiau rasite gaminio puslapį, o čia rasite vaizdinę medžiagą ir brošiūras su visomis specifikacijomis.
