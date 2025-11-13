AMD išleidžia „Ryzen 5 7500X3D“ procesorių už 269 USD
AMD oficialiai pristatė procesorių „Ryzen 5 7500X3D“. Naujas procesorius skirtas žaidimų kompiuteriams, jo pradinė kaina – 269 JAV doleriai (279 eurai), tačiau jis turi tą patį 64 MB 3D V Cache kaip „Ryzen 7 7800X3D“.
7500X3D yra 6 branduolių 12 gijų procesorius, pagrįstas „Zen 4“ architektūra. Jis turi 6 MB L2 ir 96 MB L3 spartinančios atminties, kartu su 32 MB pačio lusto ir su 64 MB 3D V Cache spartinančiąją atmintimi. Oficialūs dažniai yra šiek tiek mažesni nei buvo nurodyta ankstesniuose duomenų bazės įrašuose, procesorius bus su 4,0 GHz baziniu dažniu ir 4,5 GHz boost dažniu. TDP yra nustatytas 65 W, todėl jį turėtų būti lengva aušinti.
Palyginti su aukštesnės klasės AMD X3D lustais, pirkėjai atsisako dviejų branduolių ir šiek tiek dažnio. 7500X3D dažnis yra 500 MHz mažesnis nei 7800X3D ir 700 MHz mažesnis nei „Ryzen 7 9800X3D“. AMD jau išleido kitą 6 branduolių X3D modelį, 7600X3D, bet jis buvo skirtas tik tam tikriems mažmenininkams ir rinkoms. 7500X3D yra skirtas platesniam platinimui ir kainuoja mažiau nei 7600X3D, todėl AM5 kompiuterių surinkėjams siūlo pigesnį būdą pereiti prie X3D.
AMD pozicionuoja 7500X3D tiesiogiai prieš Intel 6 branduolių žaidimų procesorius, tokius kaip „Core i5 14600K“ ir „Core Ultra 5 245KF“. Remiantis AMD duomenimis, naujasis procesorius pralenkia „Core Ultra 5 245KF“ vidutiniškai 22 % dešimtyje konkurencinių žaidimų, esant 1080p aukštiems nustatymams. PUBG rodo didžiausią pranašumą – 42 %. Dvidešimtyje AAA žaidimų AMD nurodo 13 % vidutinį pranašumą prieš 245KF, iki 34 % Borderlands 3 ir 28 % Elden Ring.
Palyginti su Core i5 14600K, AMD skaidrėse matyti mažesni skirtumai, tačiau 7500X3D vis tiek turi pranašumą. Bendrovė nurodo vidutinį 12 % pranašumą konkurencinguose žaidimuose ir 8 % AAA žaidimuose esant 1080p aukštiems nustatymams.
