„Google Play“ greitai baus programėles, kurios naudoja per daug energijos
„Google“ prašo kūrėjų „pakelti kartelę“ baterijos efektyvumo srityje. Nauji „Android“ rodikliai suteiks programuotojams gilesnį supratimą apie tai, kaip jų programos naudoja energiją, tačiau jie turės veikti greitai. Programos, kurios be pateisinamos priežasties eikvoja per daug energijos, netrukus bus mažiau matomos „Play Store“ parduotuvėje.
Naujausios „Google“ pastangos pagerinti naudotojų patirtį yra susijusios su pernelyg dažnu daliniu budėjimo režimo blokavimu (EPWL) – „Android“ rodikliu, kuris buvo pristatytas beta versijoje šių metų pradžioje. EPWL, sukurtas bendradarbiaujant su „Samsung“, stebi, kada programa neleidžia įrenginiui pereiti į miego režimą. Įprastomis sąlygomis foninės programos turėtų atlikti savo užduotis, kai ekranas yra išjungtas, kad būtų taupoma energija.
Per pastaruosius kelis mėnesius „Google“ ir „Samsung“ patobulino EPWL algoritmą, kad jis tiksliau atspindėtų realų naudojimą. Bendrovės nustatė ribą programoms, kurios pernelyg blokuoja įrenginio įprastą miego ciklą: bet kuri programa, kuri per 24 valandas sukelia EPWL daugiau nei dvi valandas, bent 5 procentuose naudotojų sesijų per pastaruosius 28 dienas, viršys tą ribą.
„Google“ sistema informuos kūrėjus apie problemines programas per „Android Vitals“ informacijos suvestinę. Nuo 2026 m. kovo 1 d. „Google“ taip pat pašalins šias programas iš „Play Store“ atradimo funkcijų, kurios skatina matomumą. Naudotojai matys įspėjimą, kad programa sunaudoja per daug energijos dėl „didelės veiklos fone“.
EPWL rodiklis dabar prisijungia prie kokybės rodiklių serijos, kurią „Android“ kūrėjai turi stebėti, kad išlaikytų matomumą „Google Play“. Kiti svarbūs rodikliai yra naudotojo suvokiamas gedimų dažnis, naudotojo suvokiamas ANR (programos nereaguoja) dažnis ir per didelis baterijos naudojimas, išskyrus fonines operacijas.
„Google“ pripažįsta, kad programos rodiklių gerinimas gali būti sudėtingas, ypač kūrėjams, kuriems sunku nustatyti savo kodo veikimo problemų šaltinį. Naujas EPWL rodiklis turėtų palengvinti pernelyg didelio energijos suvartojimo nustatymą, suteikiant programinės įrangos kūrėjams laiko pasiruošti prieš įsigaliojant būsimiems politikos pakeitimams.
