„Valve“ laukia, kol su „Steam Deck 2“ galės pasiūlyti 50+ % daugiau galios
Beveik iškart po to, kai „Valve“ išleido „Steam Deck“, gerbėjai jau pradėjo spėlioti, kaip atrodys naujoji žaidimų konsolės versija. Dabar, po „Valve Steam Machine“, „Steam Frame“ ir naujojo „Steam Controller“ išleidimo, „Valve“ patvirtino, kad naujos kartos žaidimų konsolės teks palaukti dar ilgokai. Interviu su IGN „Valve“ inžinierius Pierre-Loup Griffais pažymėjo, kad kompanija „gana gerai žino, kokia bus kita „Steam Deck“ versija“, tačiau dabartinės kartos aparatūra dar neatitinka „Valve“ lūkesčių, susijusių su baterijos tarnavimo laiku ir efektyvumu. Tai atitinka ankstesnius „Valve“ pareiškimus apie „Steam Deck 2“ – 2023 m. „Valve“ dizaineris Lawrence Yang ir pats Griffais sakė, kad „Steam Deck 2“ nebus išleistas „kelerius metus“, vėl nurodydami reikšmingų CPU ir GPU našumo patobulinimų trūkumą.
Pasirodo, „Steam Deck 2“ kliūtis yra baterijos veikimo trukmė, o ne tiek našumas, nes Griffais sakė: „Mes nesame suinteresuoti pasiekti tašką, kai našumas padidėja 20, 30 ar net 50 %, o baterijos veikimo trukmė lieka ta pati. Mes norime kažko šiek tiek aiškiau apibrėžto nei tai.“ Kaip matėme iš naujausių įrenginių, pvz., „OneXPlayer OneXFly Apex“, nešiojamame įrenginyje galima pasiekti stalinio kompiuterio RTX 4060 lygio našumą, tačiau net optimistiški gamintojo pateikti baterijos veikimo trukmės įvertinimai tiems įrenginiams nėra ypač įspūdingi. Kita vertus, „Valve“ dabartinės kartos „Steam Deck“ gali pasigirti įspūdingu efektyvumu. Net jei jis ir nesuteikia aukštos raiškos AAA žaidimų našumo, „Steam Deck“ sugeba užtikrinti pakankamai gerą žaidimų našumą, net esant tik 15 W TDP.
Šaunuoliai valve su steam deck realiai. Gali kaip pc naudoti iš bėdos. Dar nesunku ir m.2 iki 2tb buvo pasikeisti. O dėl veikimo laiko tai pilnai pritariu, kas iš to 4060 performance jeigu tik su laidu jį pasieksi.