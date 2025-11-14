Nepatvirtintas programas „Android“ galės naudoti tik pažengę naudotojai
Anksčiau programų įkėlimas į „Android“ buvo paprastas procesas – reikėjo rasti APK failą, leisti įdiegti nežinomas programas ir suteikti reikiamus leidimus. Viskas pasikeitė rugpjūčio mėnesį, kai „Google“ paskelbė, kad reikalaus kūrėjų patvirtinimo, kad naudotojai galėtų įkelti savo programas.
„Google“ pradėjo ankstyvosios prieigos kūrėjų patvirtinimo programą kūrėjams, kurie platina programas daugiausia ne „Play Store“ parduotuvėje. Be to, „Google“ paskelbė planą suteikti įkėlimo privilegijas „patyrusiems naudotojams“, kurie galės įkelti programas nepaisydami su tuo susijusių saugumo rizikų. Šie naudotojai yra vadinami kūrėjais ir pažengusiais naudotojais, kurie „turi didesnę rizikos toleranciją“ ir „nori turėti galimybę atsisiųsti nepatvirtintas programas“.
Mes kuriame naują pažangią sistemą, kuri leis patyrusiems naudotojams priimti riziką, susijusią su nepatvirtintos programinės įrangos įdiegimu.
Mes kuriame šį procesą specialiai tam, kad būtų išvengta prievartos, užtikrinant, kad naudotojai nebūtų apgauti ir neaplenktų šių saugumo patikrinimų, kai juos spaudžia sukčiai.
Jis taip pat apims aiškius įspėjimus, kad naudotojai visiškai suprastų susijusią riziką, bet galiausiai sprendimas bus paliktas jų rankose. – Matthew Forsythe, „Android App Safety“ produktų valdymo direktorius
„Google“ naują kūrėjų patvirtinimo procesą vadina „pažangiu procesu“ ir paaiškina, kad jis vis dar yra kuriamas, todėl artimiausiais mėnesiais laukiama atsiliepimų. „Google“ kūrėjų patvirtinimo reikalavimas bus įdiegtas 2026 m. pirmojoje šalių grupėje, įskaitant Braziliją, Singapūrą, Indoneziją ir Tailandą. Tikimasi, kad programa bus plačiau įdiegta visame pasaulyje vėliau 2026 m.
