Rusija pristatė pirmąjį savo humanoidą robotą. Iš karto krito veidu žemyn
Remiantis jo interneto svetaine, „AIdol“ – akronimas, reiškiantis „Artificial Intelligence Dynamic Organism Lab“ (dirbtinio intelekto dinaminio organizmo laboratorija) – gali savarankiškai dirbti šešias valandas naudodamas 48 voltų bateriją, vaikščioti iki 6 km/h greičiu, dirbti tiek prisijungęs prie interneto, tiek ir neprisijungęs, bei nešti 22 svarų svorį. Matyt, jis taip pat yra valdomas dirbtinio intelekto.
„AIdol“ buvo pristatytas visuomenei lapkričio 10 d. Maskvoje, kur jis buvo pristatytas kaip humanoidinis robotas, pagamintas iš daugiausia vidaus komponentų.
Skambant „Rocky“ temai, „AIdol“ išėjo ant scenos klupdamas kaip pagyvenęs vyras, bandantis rasti viešąjį tualetą. Truputį pamojavęs, robotas girgždėdamas žengė į priekį ir nugriuvo ant veido. Tuo metu du žmonės jį nutempė, o kitas panikuodamas atitraukė užuolaidą, tarsi Putinas pats būtų buvęs tarp žiūrovų.
Video galite matyti čia.
Dauguma laikytų šį demonstravimą gėdingu pusiau autonominiam robotui, kuris tariamai gali judėti erdvėje, transportuoti daiktus ir bendrauti, ypač kai „Boston Dynamics“ „Atlas“ beveik prieš aštuonerius metus darė salto atgal.
Tačiau Dubajuje įsikūręs „AIdol“ generalinis direktorius Vladimiras Vituchinas įvykius vertino teigiamiau. Jis šį incidentą pavadino „realaus laiko mokymu“, pažymėdamas, kad „sėkmingos klaidos virsta žiniomis, o nesėkmingos klaidos virsta patirtimi“. Jis pridūrė, kad kita antropomorfinio roboto versija bus geresnė.
Bendrovė taip pat teigė, kad kritimas įvyko dėl kalibravimo problemų, pridurdama, kad robotas vis dar yra bandymų etape.
Maskva nebus patenkinta, kad incidentas sulaukė tokio didelio pasaulinio dėmesio, ypač turint omenyje, kad 77 % roboto komponentų yra pagaminti Rusijoje – gamintojas siekia šį skaičių padidinti iki 93 %. Dėl visų sankcijų prieš šalį Rusija sutelkė dėmesį į vietoje sukurtas technologijas, tačiau be didelio sėkmės.
https://www.youtube.com/watch?v=5fypwRUP6S8