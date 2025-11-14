„Epic Games“ siūlo tris žaidimus nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti net tris žaidimus: „ScourgeBringer“, „Songs of Silence“ ir „Zero Hour“. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Pasak „Epic Games“, visi trys žaidimai veikia su „Windows“ operacinėmis sistemomis, o „ScourgeBringer“ dar ir su „MacOS“. Pasiūlymas dėl „ScourgeBringer“, „Songs of Silence“ ir „Zero Hour“ žaidimų bus aktyvus iki lapkričio 20 dienos.
