AOC pristato naują Juodojo penktadienio monitorių seriją
Amsterdamas, 2025 m. lapkričio 14 d Artėjant Juodajam penktadieniui, žaidėjai ir profesionalai ruošiasi atsinaujinti. Nesvarbu, ar jie ieško pranašumo varžybose, ar kinematografiško pasinėrimo į nuotykius itin plačiame ekrane, ar produktyvumui ir turinio kūrimui reikalingo aiškumo – AOC ir „AGON by AOC“ (pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas1) savo naujoje universaliausioje monitorių kolekcijoje tikrai turi ką pasiūlyti. Nuo pažangiausių 4K ekranų iki ateities nebijančių biuro sprendimų – AOC užtikrina, kad kiekvienas ras savo biudžetą ir poreikius atitinkantį monitorių.
AOC ir „AGON by AOC“ 2025-ųjų Juodojo penktadienio monitorių kolekcija – nuo e-sporto žaidimų iki produktyvumo siekio
Žaidimai OLED ekrane
Ryškus, greitas, nepriekaištingas
AGON PRO AG276QZD2 turi 27 colių QHD raiškos QD-OLED ekraną su 240 Hz atnaujinimo dažniu ir 0,03 ms reakcijos laiku („GtG“). Jis užtikrina sklandų veiksmą e-sporto scenose. QD-OLED technologija dovanoja tobulą juodą, platų spalvų spektrą, o šalia to dar yra ir „DisplayHDR True Black 400” sertifikatas. Šis varžybų mėgėjams sukurtas monitorius turi aukštos klasės stovą, lengvai pritaikomą „Light FX RGB” apšvietimą ir universalų jungčių rinkinį su HDMI, „DisplayPort” ir USB 3.2 lizdais.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 449,00 €
Įtraukiantis ir labai detalus vaizdas
AGON PRO AG326UD gali pasigirti 31,5 colių UHD raiškos QD-OLED ekranu, kurio atnaujinimo dažnis siekia 165 Hz, o reakcijos laikas – 0,03 ms („GtG“). Jis idealiai tinka įtraukiantiems RPG, veiksmo ir strateginiams žaidimams. „DisplayHDR True Black 400“ ir platus spalvų spektras užtikrina nuostabų vaizdą, o ergonomiškas stovas, PiP/PbP palaikymas ir daugybė prisijungimo galimybių leidžia jį naudoti tiek žaidimams, tiek ir turinio kūrimui.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 649,00 €
Aukštos klasės žaidimai
Greičio čempionas
AOC GAMING C27G4ZXE turi e-sporto lygio raumenis. Jo lenktas 27 colių VA technologijos FHD raiškos ekranas pasiekia įspūdingą 280 Hz atnaujinimo dažnį su žaibišku 1 ms reakcijos laiku („GtG“). „Adaptive-Sync” garantuoja sklandų vaizdą be trikdžių, todėl tai yra puikus pasirinkimas žaidėjams, kuriems svarbi kiekviena milisekundė.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 139,00 €
Entuziastams skirtas QHD
AOC GAMING Q27G4ZR yra aukštos raiškos monitorius, bet jo kūrėjai nepamiršo ir greičio. Jo 27 colių „Fast IPS“ ekranas pasiekia 240 Hz ar net 260 Hz atnaujinimo dažnį ir gali pasigirti 1 ms „GtG“ ir 0,3 ms MPRT reakcijos laiku. Jis padeda įsitraukti į žaidimus ir juos laimėti. „VESA DisplayHDR 400“ nurodo, kad šis monitorius gali pasigirti puikiomis spalvomis ir kontrastu, o tai sukuria stulbinantį vaizdo gylį.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 179,00 €
Mini LED pergalei
AOC GAMING Q27G3XMN/BK aukščiausio lygio ekranų technologiją siūlo plačiajai žaidėjų bendruomenei. „Mini LED“ apšvietimas, 336 tamsinimo zonos ir „VESA DisplayHDR 1000“ sertifikatas – šie privalumai užtikrina išskirtinį ryškumą ir gyvybingumą. Kartu su QHD skiriamąja geba ir 180 Hz atnaujinimo dažniu visa tai leidžia įsitraukti į žaidimus už patrauklią kainą.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 249,00 €
Itin platus ekranas ir 4K žaidimai
Visiškas pasinėrimas
AOC GAMING CU34G4 žaidėjams siūlo panoraminį vaizdą. Jo 34 colių lenktas VA ekranas su UWQHD (3440×1440) raiška ir 180 Hz atnaujinimo dažniu idealiai tinka lenktynėms, simuliacijoms ir RPG žaidimams. Jis tiesiog įtraukia naudotoją į žaidimų pasaulį.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 249,00 €
4K žaidimų grožis
AOC GAMING U27G4R derina itin aukštą UHD (3840×2160) raišką su 160 Hz atnaujinimo dažniu 27 colių „Fast IPS” ekrane. Jis sklandžiai persijungia tarp UHD su 160 Hz dažniu ir „Full HD” raiškos su 320 Hz dažniu. Taip jis lengvai prisitaiko prie sudėtingų AAA žaidimų, greitų e-sporto varžybų ar turinio kūrimo. HDMI 2.1 užtikrina suderinamumą su naujausiomis žaidimų konsolėmis, o HDR400 garantuoja ryškų vaizdą. Reguliuojamas stovas buvo sukurtas atsižvelgiant į klaviatūros vietą ir tipinę darbo stalo tvarką, o integruota USB stotelė gali prisidėti prie produktyvumo gerinimo.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 269,00 €
Galingi žaidimų sprendimai
QHD žaidimams
AOC GAMING Q27G4XF pasižymi greitu vaizdo atkūrimu ir elegantišku dizainu. 27 colių „Fast IPS” ekranas pasiekia 180 Hz atnaujinimo dažnį, 1 ms „GtG“ ir 0,5 ms MPRT reakcijos laiką ir užtikrina sklandų žaidimą ir ryškias spalvas. Ergonomiškas, reguliuojamo aukščio stovas su laidų tvarkymo sistema padeda palaikyti tvarką ant stalo. Na, o HDR10 ir „AOC G-Menu” programa užbaigia jo įspūdingų savybių sąrašą.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 149,00 €
Žaidimai lenktame ekrane
Lenktas AOC GAMING CQ32G4VE ekranas plataus formato žaidimus verčia dar labiau prieinamais. 31,5 colių VA ekranas su 1500R išlenkimu ir QHD raiškaa, 180 Hz atnaujinimo dažniu ir 1 ms reakcijos laiku įtraukia žaidėjus į vaizdais turtingą žaidimų pasaulį. Na, o HDR10 suteikia papildomą detalumo ir kontrasto lygį.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 169,00 €
Greiti žaidimai FHD raiška
Žaidėjams, ieškantiems greičio už prieinamą kainą, labai patiks AOC GAMING 27G4HRE ir 24G4HRE – jie gali pasigirti 200 Hz atnaujinimo dažniu ir integruotais garsiakalbiais. Tuo tarpu AOC GAMING 27G42E ir 24G42E pasiekia 180 Hz dažnį, tačiau vis tiek yra sukurti taip, kad žaidėjams suteiktų tikrą pranašumą.
Gamintojo rekomenduojama 27G4HRE kaina – 119,00 €
Gamintojo rekomenduojama 24G4HRE kaina – 99,00 €
Gamintojo rekomenduojama 27G42E kaina – 109,00 €
Gamintojo rekomenduojama 24G42E kaina – 89,00 €
Profesionalūs ir galingi ekranai
Produktyvumo siekis
AOC Q27B3CF2 lengvina kasdienį darbą su 27 colių IPS ekranu, QHD raiška, 100 Hz atnaujinimo dažniu, USB-C jungtimi su 65 W galios tiekimu, įmontuotais garsiakalbiais ir reguliuojamo aukščio stovu. Dėl plačios sRGB spalvų gamos aprėpties šis monitorius tinka tiek profesionaliems, tiek namų biurams.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 159,00 €
Profesionalus 4K ekranas
AOC U27B3A su savimi atsineša puikų vaizdo aiškumą, padedantį siekti geresnio produktyvumo ir kurti turinį. 27 colių UHD 4K ekranas, atkuriantis 1,07 milijardo spalvų, rodo smulkmeniškai detalų vaizdą, kurį papildo integruoti garsiakalbiai ir labai geras spalvų tikslumas. Šis monitorius yra puikus pasirinkimas kūrėjams, analitikams ir kitiems profesionalams.
Gamintojo rekomenduojama kaina – 159,00 €
Prieinami ir vertingi sprendimai
Tiems, kurie nori įžengti į aukštos raiškos produktyvumo ir pramogų pasaulį, AOC B3 serija siūlo keletą prieinamų pasirinkimų. Tokie modeliai kaip Q27B35E (QHD, 27 coliai, 75 Hz), 27B31H (FHD, 27 coliai, 120 Hz) ir 24B31H (FHD, 23,8 coliai, 120 Hz) veikia tiesiog puikiai ir patikimai, todėl puikiai tinka studentams, jauniems verslams ir ekonomiškiems biurams.
Gamintojo rekomenduojama Q27B35E kaina – 99,00 €
Gamintojo rekomenduojama 27B31H kaina – 89,00 €
Gamintojo rekomenduojama 24B31H kaina – 69,00 €
AOC akcentuoja inovacijas ir pasirinkimo galimybes
„Šį Juodąjį penktadienį mes akcentuojame inovacijas ir prieinamumą visuose ekranų rinkos sektoriuose. Nuo žaidimų monitorių su net 280 Hz siekiančiu atnaujinimo dažniu, iki itin plačių ir 4K raiškos modelių. Nuo profesionalių iki kasdienių monitorių. Mūsų asortimentas turi ką pasiūlyti kiekvienam“, – sakė Daniela Jacobo, „AGON by AOC“ vyriausioji rinkodaros ir komunikacijos vadybininkė.
Naujausi komentarai