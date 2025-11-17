Nutekėjo „Intel Core Ultra 200K Plus“ serijos specifikacijos
„Intel“ ketina kitais metais pristatyti „Arrow Lake Refresh“, tikriausiai kaip paskutinį žingsnį prieš pereidama prie „Nova Lake“ LGA-1954 lizdo. Vis dar nėra aiškios informacijos apie šio įpėdinio išleidimo datą. Kol kas „Arrow Lake Refresh“ atrodo kaip galutinis LGA-1851 platformos atnaujinimas.
Su nauja atnaujinta procesorių serija pokyčiai yra nežymūs. „Core Ultra 9 290K Plus“ išlaiko 285K 8P+16E konfigūraciją, bet padidina „Thermal Velocity Boost“ nuo 5,7 GHz iki 5,8 GHz. E-core turbo taip pat padidėja iki 4,8 GHz, o baziniai dažniai ir galios ribos lieka tie patys – 125 W bazinis ir 250 W maksimalus turbo.
Didžiausi pokyčiai yra „Ultra 7“ ir „Ultra 5“ serijose. „Ultra 7 270K Plus“ pereina prie 8P+16E išdėstymo, atitinkančio 9 serijos branduolių skaičių. Jo maksimalus dažnis siekia 5,5 GHz Turbo Boost Max ir 5,4 GHz P-core turbo, o tai jį priartina prie 265K, bet su daugiau branduolių.
„Ultra 5 250K Plus“ taip pat gauna daugiau branduolių. Dabar jis tiekiamas su 6P+12E konfigūracija, palyginti su 6P+8E „Ultra 5 245K“. P-branduolio turbo padidėja nuo 5,2 GHz iki 5,3 GHz, o E-branduolio turbo dažnis lieka 4,7 GHz. „Intel“ išlaiko tą patį 125 W bazinį ir 159 W maksimalų turbo reitingą, todėl papildomi branduoliai ir dažniai neviršija oficialaus galios tikslo, nors ilgalaikis veikimas vis dar priklausys nuo pagrindinės plokštės ribų.
„Core Ultra 200K Plus“ serija
- „Core Ultra 9 285K“ -> 290K Plus: + 100 MHz P-Core (maks.)
- „Core Ultra 7 265K“ -> 270K Plus: + 4 E-branduoliai
- „Core Ultra 5 245K“ -> 250K Plus: + 100 MHz P-branduolys (maks.), + 4 E-branduoliai
Visi „Arrow Lake Refresh“ procesoriai taip pat gauna greitesnę atminties palaikymą. „Plus“ modeliai oficialiai palaikys iki DDR5-7200, palyginti su DDR5-6400 dabartine specifikacija. Tuo pačiu metu naujausi CUDIMM moduliai jau parodė, kad „Arrow Lake“ tinkamomis sąlygomis veikia iki DDR5-9000.
Naujausi komentarai