„Valve“ teigia, kad „Steam Machine“ lenkia 70 % dabartinių žaidimų kompiuterių
Kai „Valve“ pristatė savo „Steam Machine“ kubo formos žaidimų konsolę/kompiuterį, žaidimų bendruomenė ėmė abejoti pasirinkta aparatine įranga ir „Valve“ teiginiais apie našumą. Tačiau „Valve“ inžinierius pareiškė, kad, remiantis „Steam Survey“ duomenimis, „Steam Machine“ yra galingesnis nei 70 % rinkoje esančių žaidimų kompiuterių. Jame įdiegtas šešių branduolių AMD „Zen 4“ procesorius su 28 RDNA 3 grafikos skaičiavimo vienetais. „Valve“ reklamuoja šį kompiuterį kaip galintį pasiekti 4K žaidimų kokybę 60 FPS greičiu su ray tracing ir FSR palaikymu. Jame yra 16 GB DDR5 sistemos atminties ir 8 GB GDDR6 VRAM, maitinančios GPU, kuris gali būti artimesnis AMD RDNA 3.5 nei grynam RDNA 3.
Adam Savage’o podkasto „Tested“ metu „Valve“ inžinierius Yazan Aldehayyat pažymėjo, kad kompiuteris gali paleisti visas rinkoje esančias žaidimus. „Valve“ pasirinko šią konfigūraciją atsižvelgdama į kainą (kuri lieka nežinoma), pradinio lygio segmentą ir rinkos poziciją, remdamasi „Steam Survey“ duomenimis. Kadangi ji yra lygi arba geresnė už 70 % esamos aparatūros, ji tinka daugumai naudotojų, ir tikimės, kad kaina bus patraukli, kad pateisintų jos vertę. Kol kaina nebus paskelbta, nežinome, kur „Steam Machine“ atsidurs rinkos segmentacijos atžvilgiu. Tačiau, jei „Valve“ planuoja masinį įdiegimą, kaina turės būti konkurencinga, net jei pelno marža bus mažesnė.
