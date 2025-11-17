AMD stalinių kompiuterių procesorių rinkos dalis pasiekė 33,6 %
Remiantis „Tom’s Hardware“ gautais „Mercury Research“ duomenimis, AMD stalinių kompiuterių procesorių rinkos dalis 2025 m. trečiąjį ketvirtį pasiekė naują rekordą – 33,6 %. Šis skaičius rodo 1,4 % padidėjimą, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, 5,2 % padidėjimą, palyginti su praėjusiais metais, ir įspūdingą 10,6 % šuolį, palyginti su 2024 m. antruoju ketvirčiu. Nors „Intel“ išlaiko žymią lyderystę, užimanti 66,4 % rinkos, per pastarąjį dešimtmetį šis pranašumas nuolat mažėjo.
Klientų x86 rinkoje 2025 m. III ketvirtyje AMD rinkos dalis išaugo iki 25,4 %, tai yra 1,5 % daugiau nei praėjusį ketvirtį ir 1,4 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. „Tom’s Hardware“ Intel nuosmukį iki 74,6 % sieja su tiekimo apribojimais.
AMD netgi atgavo dalį pozicijų mobiliųjų procesorių sektoriuje, kuris yra reta sritis, kurioje „Intel“ per paskutinį ketvirtį padidino savo rinkos dalį. „Intel“ sezonui nebūdingas pristatymų lygis leido konkurentui padidinti rinkos dalį iki 20,6 %, t. y. 1,4 % daugiau nei antrajame ketvirtyje. Tačiau „Intel“ vis tiek šiek tiek padidino savo mobiliųjų procesorių rinkos dalį, palyginti su praėjusiais metais.
