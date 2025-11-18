AMD savo partnerius įspėjo apie vaizdo plokščių kainų didinimą
Naujame Kinijos forumo „Board Channels“ įraše teigiama, kad AMD informavo partnerius apie antrąjį savo vaizdo plokščių kainų padidinimą, šįkart tiesiogiai susijusį su didesnėmis atminties įsigijimo išlaidomis. Įraše teigiama, kad AMD jau spalio mėnesį atliko nedidelį koregavimą, kuris nepakeitė mažmeninių kainų, o kitas padidinimas turėtų būti didesnis ir apimti visus modelius, tačiau jo įgyvendinimo data dar nėra nustatyta.
Žaidėjams šis gandas pasirodė kaip tik tada, kai „Radeon RX 9070 XT“ kainos pradėjo atrodyti normalios. Jungtinėse Valstijose bent vienas „ASRock Challenger“ modelis neseniai nukrito iki oficialios 599 JAV dolerių kainos, o kainų stebėtojai rodo, kad po daugelio mėnesių padidintų kainų Europoje, dabar vaizdo plokščių kaina yra artima jų rekomenduojamai kainai.
AMD nėra paskelbusi jokio viešo pareiškimo apie naujas vaizdo plokščių kainas. Tokius gandus sunku patikrinti, ir dažnai praeina kelios savaitės, kol pokyčiai atsispindi mažmeninėse kainose.
