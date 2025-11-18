„Tesla“ bando gaminti JAV automobilius be Kiniškų dalių
„Tesla“ pradės nenaudoti Kinijoje pagamintų komponentų automobiliuose, gaminamuose Jungtinėse Valstijose. Šis pokytis rodo, kiek toli automobilių gamintojas yra pasirengęs eiti, siekdamas suvaldyti blogėjančius prekybos ir technologijų santykius tarp Vašingtono ir Pekino. Su įmonės tiekimo grandine susipažinę šaltiniai „The Wall Street Journal“ leidiniui pranešė, kad „Tesla“ šių metų pradžioje pradėjo palaipsniui atsisakyti Kinijoje pagamintų dalių, jas keisdama komponentais, pagamintais Meksikoje, Pietryčių Azijoje ir kai kuriose Europos šalyse.
Šiame procese dalyvaujantys vadovai ir tiekėjai teigė, kad „Tesla“ siekia per artimiausius dvejus metus visiškai atsisakyti Kinijoje pagamintų dalių. Bendrovė viešai nekomentavo šios politikos, tačiau šaltiniai teigia, kad šis pokytis atspindi tiek ekonominius, tiek strateginius spaudimus.
Šis pokytis paspartėjo po to, kai D. Trumpo administracija įvedė didelius muitus įvairiems Kinijos importuojamiems produktams. Šios priemonės padidino „Tesla“ pirkimo sąnaudas ir privertė bendrovę persvarstyti automobilių, gaminamų jos gamyklose Fremonte (Kalifornija) ir Ostine (Teksasas), kainas. Didėjantis muitų neapibrėžtumas, tiekimo grandinės rizika ir puslaidininkių eksporto apribojimai privertė automobilių gamintoją apsaugoti savo veiklą JAV nuo Kinijos priklausomų medžiagų.
„Tesla“ tiekimo grandinės pertvarkymas yra dalis platesnio pasaulinės automobilių pramonės pertvarkymo. Automobilių gamintojai, įskaitant „General Motors“, „Ford“ ir „Volkswagen“, susidūrė su sutrikimais, kai Pekinas ir Vašingtonas įvedė naujus eksporto apribojimus kritinėms mineralinėms medžiagoms, retųjų žemių magnetams ir puslaidininkių gamybos technologijoms. Kinijos griežta šių medžiagų kontrolė padidino elektra varomų ir hibridinių transporto priemonių gamybos riziką visame pasaulyje.
„Tesla“ veikla JAV dabar atrodo aiškiai siekianti atsiskirti. Šaltiniai teigia, kad bendrovė šią iniciatyvą pavadino „Amerika be Kinijos“ projektu – tyliu pertvarkymo projektu, kuriuo siekiama išvengti kainų šokų ir atitikties problemų pagal dabartinius prekybos įstatymus.
