„Apple“ telefonų išleidimą skels į dvi dalis. Pristatymai vyks rudenį ir pavasarį
Pasak „Bloomberg“ žurnalisto Marko Gurmano, „Apple“ padalins „iPhone 18“ seriją į dvi grupes – „Pro“ modeliai pasirodys 2026 m. rudenį, o paprasti modeliai – 2027 m. pavasarį. Tokiu būdu „Apple“ sumažins savo priklausomybę nuo rudens renginio, kuris yra didžiulis spektaklis.
Taigi kitais metais „Apple“ rudenį greičiausiai pristatys „iPhone 18 Pro“, „iPhone 18 Pro Max“, ilgai lauktą „iPhone Fold“ ir galbūt naujus išmaniuosius laikrodžius bei „Mac“ kompiuterius. Tada, 2027 m. pavasarį, „Apple“ pristatys bazinį modelį „iPhone 18“, galimą „iPhone 16e“ (iPhone 18e) įpėdinį ir potencialų „iPhone Air“ įpėdinį. Šis dvigubas požiūris yra iš esmės lankstesnis ir palengvins „Apple“ veiklos naštą.
