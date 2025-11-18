DRAM atminties brangimas neigiamai paveiks telefonų ir nešiojamų kompiuterių gamybos apimtis
Naujausi „Trendforce“ tyrimai rodo, kad pasaulio makroekonominės perspektyvos 2026 m. išlieka silpnos, o geopolitinės įtampos ir nuolatinė infliacija toliau slopina vartotojų paklausą. Pažymėtina, kad atminties pramonė pradėjo tvirtą kainų kilimo ciklą, didindama bendras sistemos sąnaudas. Tai verčia kompanijas didinti mažmenines kainas, o tai daro papildomą spaudimą vartotojų rinkai.
Reaguodama į šiuos pokyčius, „TrendForce“ sumažino 2026 m. pasaulinės išmaniųjų telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių gamybos prognozes. Dabar prognozuojama, kad išmaniųjų telefonų gamyba sumažės 2 % palyginti su praėjusiais metais, o anksčiau buvo prognozuojamas 0,1 % augimas. Tuo tarpu nešiojamųjų kompiuterių gamyba turėtų sumažėti 2,4 %, o anksčiau buvo prognozuojamas 1,7 % augimas. Prognozės gali būti dar labiau sumažintos, jei atminties pasiūlos ir paklausos disbalansas pablogės arba mažmeninės kainos pakils labiau nei tikėtasi.
DRAM kainų šuolis pirmiausia paveiks pradinio lygio išmaniuosius telefonus
Išmaniųjų telefonų atminties kainų šuolis 2025 m. daugiausia susijęs su DRAM kainų kilimu. Ketvirtąjį ketvirtį DRAM sutartinės kainos turėtų išaugti daugiau nei 75 % palyginti su praėjusiais metais, o atsižvelgiant į tai, kad atmintis paprastai sudaro 10–15 % visos komponentų kainos, 2025 m. telefono kaina turėtų išaugti apie 8–10 %.
Nors numatoma, kad 2026 m. DRAM ir NAND Flash sutartinės kainos toliau augs, „TrendForce“ prognozuoja, kad bendros visų komponentų kainos, palyginti su 2025 m., padidės dar 5–7 % ar net daugiau. Mažos klasės modelių, kurių pelno marža yra nedidelė, atveju prekių ženklai tikriausiai sumažins jų gamybos dalį ir padidins įvairių produktų lygių kainas, kad išlaikytų pelningumą.
Mažesni išmaniųjų telefonų prekės ženklai vis labiau kovoja dėl pakankamų išteklių dėl riboto atminties tiekimo, o tai rodo galimą pramonės konsolidaciją. Didesnės įmonės plečia savo rinkos dalį, o mažesni konkurentai rizikuoja būti išstumti.
Nešiojamųjų kompiuterių rinka susidurs su dvigubu spaudimu dėl sparčiai augančių sąnaudų ir silpnos paklausos
Nešiojamųjų kompiuterių pramonė taip pat turėtų susidurti su dideliais iššūkiais 2026 m. Šiuo metu DRAM ir NAND Flash sudaro 10–18 % nešiojamųjų kompiuterių komponentų kainos, remiantis sąnaudų struktūra prieš padidėjimą. Tikimasi, kad 2026 m. ši dalis viršys 20 %, nes atminties kainos kelis ketvirčius iš eilės sparčiai kyla.
Jei prekės ženklai šias padidėjusias sąnaudas perkels vartotojams, vidutinės nešiojamųjų kompiuterių mažmeninės kainos gali pakilti 5–15 %, o tai turės neigiamą poveikį paklausai. Biudžetinis segmentas, kuris yra jautriausias kainoms, gali patirti atidėtus pakeitimus arba perėjimą prie naudotų įrenginių. Vidutinės klasės rinkoje tikimasi, kad paklausa pakeitimams tiek verslo, tiek namų ūkiuose smarkiai sumažės, nes įrenginių naudojimo laikas pailgės. Net aukščiausios klasės segmente, kuriame paklausa paprastai yra stabilesnė, riboto biudžeto kūrėjai ir žaidėjai gali rinktis žemesnės klasės konfigūracijas.
Apskritai, nuolatinis atminties kainų kilimas 2026 m. nešiojamųjų kompiuterių rinkai kelia tris pagrindinius iššūkius: didėjančias komponentų kainas, didesnį spaudimą iš platinimo kanalų ir mažėjančią paklausą. Prekės ženklai turės atidžiai subalansuoti produkto specifikacijų koregavimus, atsargų kontrolę ir platinimo kanalų paskatas, kad sumažintų neigiamą poveikį pardavimams ir pelnui.
Monitoriams, kaip PC ekosistemos daliai, atminties kainų kilimas turi mažesnį tiesioginį poveikį dėl jų mažos talpos modulių. Tačiau vis dar yra netiesioginis susirūpinimas: jei didesnės PC mažmeninės kainos sumažins sistemų pardavimus, tai neišvengiamai turės poveikį monitorių pardavimams. Todėl „TrendForce“ dabar prognozuoja, kad 2026 m. pasauliniai monitorių pardavimai sumažės 0,4 %, palyginti su ankstesne prognoze, kad jie šiek tiek padidės 0,1 %.
Naujausi komentarai