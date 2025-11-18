Pristatomas „Kioxia Exceria Basic“ – atsakas į galimai artėjančią SSD diskų krizę?
Operatyviosios atminties rinką sudrebino dirbtinio intelekto sukelta krizė. Dar visai neseniai už 40 eurų buvo galima įsigyti 16 GB talpos DDR5 atminties modulį, na o dabar yra parduotuvių kuriose nerasite tokio produkto, kainuojančio mažiau nei 100 eurų. Pagal šiuo metu matomas tendencijas, kainos gali ir toliau kilti.
SSD diskų rinka kol kas laikosi pakankamai stabiliai. Kainos taip pat yra šiek tiek sukilusios, tačiau keliasdešimt procentų, o ne keliais kartais. Vis dėl to, puse lūpų kalbama, kad ši krizė su laiku gali apimti ir visą Flash atminties industriją. Jau yra pasirodę pranešimų, kad 2026-aisiais už SSD diskus gali tekti mokėti net du kartus daugiau nei iki šiol.
Tokiu atveju, karą dėl vartotojų širdžių laimės ne populiariausi prekiniai ženklai ar spartos karaliai, o geriausią talpos ir kainos santykį pasiūlysiantys produktai. Būtent šiuo klausimu bandys sužibėti naujasis „Kioxia Exceria Basic“. Jis turės PCIe 4.0 x4 sąsają ir bus galimas 1 TB ir 2 TB talpos modifikacijose. Tai pirmasis kompanijos siūlomas biudžetinės klasės modelis.
„Kioxia Exceria Basic“ SSD diskas turės „Phison“ sukurtą valdiklį. „Kioxia“ naudos savos gamybos QLC tipo atmintį. DRAM-less dizainas paprastai vertinamas kaip SSD disko trūkumas, tačiau kylant atminties kainoms gali tapti vieninteliu sprendimu siekiant išlaikyti patrauklią kainą.
Kol kas šio disko kainos nėra pateikiamos, o keičiantis situacijai rinkoje galėtų ir kisti. Vis dėl to net pavadinime esantis „Basic“ žodis sufleruoja, kad tai bus vieni pigesniųjų diskų rinkoje. Naujieji „Kioxia“ diskai prekyboje pasirodys iki šių metų pabaigos.
