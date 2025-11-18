„Philips Evnia 27M2N6501L“ – aukščiausios kokybės vaizdas QD-OLED ekrane
Amsterdamas, 2025 m. lapkričio 18 d. – „Philips Monitors“ su džiaugsmu pristato naująjį „Philips Evnia 27M2N6501L“. Tai – 27 colių (26,5 colių / 67,3 cm) QD-OLED monitorius, turintis pažangiausias funkcijas, kurios garantuoja malonumą žaidžiant žaidimus, pramogaujant, kuriant turinį ir užsiimant kita veikla. Šis monitorius yra skirtas visiems, kurie nori galingo kompaniono ant savo stalo – jis siūlo visą įdomiausių ir paklausių technologijų puokštę už daugeliui prieinamą kainą.
Pagrindinės 27M2N6501L savybės:
- QD-OLED technologija atkuria aukščiausios kokybės vaizdą.
● QHD (2560 x 1440) raiška užtikrina išskirtinį detalumą ir tikslumą.
● Itin aukštas 240 Hz atnaujinimo dažnis suteikia sklandumo net ir intensyviausiems, veiksmo kupiniems žaidimams.
● Suderinamumas su „G-Sync“ leidžia žaisti be vaizdo trikdžių.
● Dirbtinio intelekto patobulintas „Ambiglow“ apšvietimas sukuria įtraukiantį šviesos ir spalvų žaismą.
● HDMI 2.1 leidžia prijungti konsolę ar kompiuterį ir iškart žaisti maksimaliu pajėgumu.
● 3 metų garantija OLED ir programinės įrangos atnaujinimas per USB leidžia neabejoti gaminio kokybe.
„Kurdami „Philips Evnia 27M2N6501L“ norėjome pasiūlyti monitorių, kuris būtų išties inovatyvus ne tik dėl specifikacijų, bet ir dėl naudotojo patirties“, – sako Césaris Reyesas Acosta, MMD namų naudotojams skirtų monitorių vyriausiasis vadybininkas. „QD-OLED technologija atkuria nepaprastai aiškų, kontrastingą vaizdą, o itin aukštas 240 Hz atnaujinimo dažnis garantuoja sklandų žaidimą. Savo elegantišku, išskirtiniu dizainu šis monitorius atspindi ypatingą „Evnia“ dvasią – įkvepiančias ir visiems prieinamas aukščiausios klasės technologijas.“
Prieinamas naujos kartos žaidimų pasaulis
QD-OLED šiandien yra viena iš geidžiamiausių ekranų technologijų, bet tokia kokybė dažnai kainuoja labai daug. Tačiau „Philips Evnia 27M2N6501L“ atveju taip toli gražu nėra. Šis modelis suteikia įtraukiančią QD-OLED prabangą, net ir neturintiems didelio biudžeto.
Inovatyvių funkcijų sąrašu „Philips Evnia 27M2N6501L“ stipriai pranoksta savo konkurentus. QD-OLED ekranas suderina OLED ir kvantinių taškų technologijas, kad dovanotų ryškias spalvas, gilią juodą ir neribotus žiūrėjimo kampus, todėl vaizdas yra toks įspūdingas, kad nesinori nukreipti akių. Žaidimai ir pramogos tokiame ekrane yra visiškai nauja patirtis.
Tačiau puikus vaizdas yra tik dalis „Philips Evnia 27M2N6501L“ privalumų, nes jo greitis irgi yra įspūdingas. Itin aukštas 240 Hz atnaujinimo dažnis net ir intensyviausiems veiksmo kupiniems žaidimams suteikia sklandumo – vaizdas netrūkčioja ir nesidvigubina, todėl niekas netrukdo mėgautis žaidimu. Papildomos funkcijos, tokios kaip „Smart Crosshair“, „Stark ShadowBoost“ ir „Smart Sniper“, irgi pagerina žaidimo patirtį. Ir tarsi to nebūtų gana, dirbtinio intelekto patobulinta apšvietimo technologija „Ambiglow“ analizuoja vaizdo turinį ir skleidžia spalvotą šviesą, sukurdama apgaubiantį efektą, kuris dar labiau įtraukia į ekrane matomą vaizdą.
QD-OLED yra ne vienintelis „Philips Evnia 27M2N6501L“ privalumas. Krištolo aiškumo vaizdą užtikrina ir „Quad HD“ (2560 x 1440) raiška. Vaizdo kokybę gerina ir platus dinaminis diapazonas, 1,07 milijardo spalvų atkūrimas ir tikras 10 bitų spalvų gylis. Vaizdas šio monitoriaus ekrane iš tikrųjų yra gilus ir realistiškas. Šių technologijų tikslumas ir raiška garantuoja stulbinančią vaizdo kokybę, nesvarbu, ar žaisite žaidimus, žiūrėsite filmus, patys kursite aukštos kokybės turinį, ar dirbsite su CAD-CAM ar 3D grafikos programomis.
Susietas su viskuo, ką darote
„Philips Evnia 27M2N6501L“ siūlo ne tik ypatingai gražius vaizdus ekrane, bet ir daug patogumo ir efektyvumo. „Evnia Precision Center“ leidžia pritaikyti monitoriaus nustatymus prie konkretaus žaidimo ar žaidėjo stiliaus. „MultiView“ leidžia prisijungti prie kelių šaltinių, o tai palengvina kelių užduočių vykdymą tuo pačiu metu. HDMI 2.1 leidžia žaidėjams prijungti konsolę ar kompiuterį ir iškart žaisti visu pajėgumu, išnaudojant vaizdo plokštės galimybes. Be to, „Philips“ savo OLED ir QD-OLED ekranams suteikia trejų metų garantiją, kuri apima ir OLED/QD-OLED įdegimo atvejus*.
Galiausiai, „Philips Evnia 27M2N6501L“ rūpinasi ir jūsų komfortu. Jis turi daug ergonomiškų ir akis tausojančių funkcijų: „LowBlue“ režimą, „Flicker-Free“ technologiją, reguliuojamą stovą ir daug daugiau.
Kaina ir prieinamumas
„Philips Evnia 27M2N6501L“ galima įsigyti nuo gruodžio, gamintojo rekomenduojama kaina 419 Eur.
Daugiau informacijos apie „Philips Evnia 27M2N6501L“ rasite: https://www.philips.lt/c-p/27M2N6501L_00/qhd-gaming-monitor-qd-oled-gaming-monitor
