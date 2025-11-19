AMD pristatys „FSR Redstone“ gruodžio 10 d. Veiks tik su RX 9000 serija
AMD paskelbė, kad kitas didelis grafikos technologijos atnaujinimas, „FSR Redstone“, oficialiai debiutuos gruodžio 10 d. Nors bendrovė nepatvirtino, ar ši data žymi visų funkcijų rinkinio išleidimą, ar tik pristatymą, atrodo, kad tai bus pirmasis specialus naujos kartos „FidelityFX Super Resolution“ pristatymo renginys. Tai yra kažkas, ką AMD buvo pažadėjusi padaryti.
Remiantis AMD atstovo Jack Huynh įrašu „X“, „FSR Redstone“ yra kuriamas „Radeon RX 9000“ serijai. Tai patvirtina ankstesnes pastabas iš „Call of Duty: Black Ops 7“ atnaujinimo, kuriame pirmasis komponentas, „Ray Regeneration“, buvo pristatytas su aiškiais aparatūros apribojimais. Ši funkcija naudoja mašininį mokymąsi, kad atkurtų spindulių sekimo apšvietimo ir atspindžio duomenis, ir šiuo metu nėra prieinama senesnėse „Radeon“ vaizdo plokštėse.
AMD anksčiau nurodė, kad „FSR Redstone“ susideda iš keturių ML pagrįstų technologijų: „Ray Regeneration“, „ML Super Resolution“, „ML Frame Generation“ ir „Neural Radiance Caching“. Iki šiol tik „Ray Regeneration“ pasirodė žaidime, o kitos funkcijos dar laukia išleidimo.
Tikimasi, kad gruodžio 10 d. renginyje bus pateikta daugiau informacijos apie likusius modulius ir galbūt patvirtinta, kurie žaidimai gaus visišką „Redstone“ integraciją.
