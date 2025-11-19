„Windows“ taps agentine operacine sistema nepaisant to ar tai jums patinka ar ne
„Windows“ prezidentas Pavan Davuluri neseniai apibūdino „Windows“ ateitį kaip agentinę operacinę sistemą, kurioje AI botai ir dideli kalbos modeliai tvarko naudotojo komandas, susijusias su failais ir kompiuterinėmis užduotimis. Kritikai šią idėją daugiausia sutiko su panieka, keiksmais ir nusivylimu dėl „klaidų kupinos šiukšlių krūvos“, kokia šiuo metu yra ši operacinė sistema. Nepaisant to, agentinės operacinės sistemos koncepcija įsitvirtina tradiciškesniame „Microsoft“ programinės įrangos versle.
„Microsoft“ jau išleido naują pagalbos vadovą, skirtą agentinėms funkcijoms, kurios bus įdiegtos „Windows 11“. Bendrovė patvirtino, kad šie „eksperimentiniai“ pakeitimai bus įtraukti į privačią kūrėjų peržiūros versiją, skirtą nemokamiems beta testuotojams, užsiregistravusiems „Windows Insiders“ programoje. Jie žada, kad tai bus kur kas daugiau nei naujo pokalbių boto pridėjimas ar didelio kalbos modelio tobulinimas, ir kad tai bus pagrindinis žingsnis siekiant, kad agentų valdomi kompiuteriai taptų realybe.
Pirmoji funkcija, leidžianti naudoti agentinę OS, vadinasi „Agent Workspace“ – tai speciali erdvė „Windows“ sistemoje, kurioje AI agentas gali dirbti su naudotojų duomenimis ir failais. Kiekviena darbo erdvė yra skirta atskirai agentui, turinčiam savo „Windows“ paskyrą. Žmonės gali toliau naudotis įrenginiu kaip įprasta, kol šios agentų paskyros atlieka jiems paskirtas užduotis.
„Microsoft“ teigia, kad tarp agentų paskyrų ir standartinių naudotojų paskyrų yra „aiškios ribos“. Agentų darbo erdvės veikia saugiai ir naudoja minimalų procesoriaus ir atminties kiekį, o ateityje planuojama įdiegti papildomas agentų funkcijas. Ši konfigūracija primena pernelyg sudėtingą AI pagrįstą virtualizacijos sistemą, tačiau „Microsoft“ teigia, kad agentų darbo erdvės yra efektyvesnės nei tradicinės virtualios mašinos, pvz., „Windows Sandbox“.
Nepaisant to, agentų darbo vietos siūlys panašų saugumo izoliavimą, lygiagretaus vykdymo palaikymą ir visišką naudotojo kontrolę, palyginti su VM. AI botai turės ribotą prieigą prie naudotojo aplankų, įskaitant „Dokumentai“, „Atsisiuntimai“, „Darbalaukis“, „Vaizdo įrašai“, „Nuotraukos“ ir „Muzika“. Kai įjungtos, agentų paskyros gali dirbti su tais pačiais aplankais, prie kurių gali prieiti autentiški naudotojai, pvz., viešais naudotojų profiliais.
„Microsoft: pabrėžia, kad „Windows 11“ agentinės AI funkcijos atitinka „tvirtą“ saugumo principų rinkinį. Bendrovė taip pat teigia, kad agentų naudotojai yra autonominiai subjektai, kuriems reikalinga tinkama priežiūra ir autorizacija. Kūrėjai ir saugumo programinė įranga gali juos pulti kaip bet kurį kitą programinės įrangos komponentą, todėl jų veiksmai turi likti „riboti“.
Naujausi komentarai