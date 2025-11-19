„Xiaomi“ prezidentas įspėja, kad ateinančių metų telefonai bus dar brangesni
„Xiaomi“ ką tik paskelbė trečiojo ketvirčio rezultatus ir įspėja, kad pasaulinės atminties lustų kainos didins išmaniųjų telefonų kainas. Atmintis brangsta dėl AI burbulo/bumo. Atminties gamintojai, tokie kaip „Samsung“, mažina atminties gamybos prioritetą telefonams, nes AI duomenų centrų rinka yra ta, kurioje yra pinigai.
Pasak „Xiaomi“ prezidento Lu Weibing, visa tai reiškia, kad kitų metų išmanieji telefonai bus dar brangesni nei šių metų. „Manau, kad kitais metais spaudimas bus daug didesnis nei šiais metais. Apskritai, vartotojai greičiausiai matys žymų produktų mažmeninių kainų kilimą. Kai kurį spaudimą gali tekti spręsti kainų didinimu, bet vien kainų didinimas nebus pakankamas, kad jį sušvelnintų“, – sakė jis.
Taigi, nepaliaujama išmaniųjų telefonų kainų kilimo tendencija 2026 m. nesustos, nepasikeis ir netgi nesulėtės. Visi įrenginiai vėl brangs – žinoma, jei Lu prognozės išsipildys.
