NVIDIA praneša apie rekordines pajamas trečiame ketvirtyje
Jau tikriausiai nieko nestebina, kad vos ne kiekvieną ketvirtį NVIDIA skelbia apie rekordus finansų srityje. Paskutiniame ketvirtyje bendrovei vėl pavyko sugeneruoti dar nematytą pinigų sumą, o taip pat įspūdingai atrodo ir pelno grafa. Reikia paminėti, kad pagal NVIDIA metodiką, skelbiami 2026 fiskalinių metų trečio ketvirčio rezultatai. Šis finansinis ketvirtis baigėsi 2025 m. spalio 26 d.
NVIDIA praneša, kad per 2026 fiskalinių metų III ketvirtį iš viso gavo net 57,006 mlrd. JAV dolerių pajamų. Tai yra net 62 % daugiau nei prieš metus ir 22 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai. NVIDIA pelnas per tuos pačius tris mėnesius pasiekė 31,910 mlrd. JAV dolerių. Tai yra 65 % daugiau nei prieš metus ir 21 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai.
Nieko nenustebins, kad visos šios pajamos iš duomenų centrų sektoriaus. AI karštinė NVIDIA sugeneravo 51,2 mlrd. JAV dolerių. Tuo tarpu žaidėjų sunešta suma yra niekingi 4,3 mlrd. JAV dolerių.
NVIDIA prognozuoja, kad sekančiame ketvirtyje pajamos augs iki 65 mlrd. JAV dolerių.
