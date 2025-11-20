„Qualcomm“ sako, kad 90 % žaidimų veikia su „Snapdragon X2 Elite“. Teigia, kad jau lenkia AMD ir „Intel“
„Qualcomm“ yra pasirengusi įvesti savo „Snapdragon X2 Elite“ ir „Elite Extreme“ į sektorių, kuriame anksčiau dominavo x86 gamintojai, t. y. žaidimų sektorių. Bendrovė dabar teigia, kad jos lustai gali paleisti daugiau nei 90 % populiariausių žaidimų, kurie yra prieinami rinkoje. Tačiau tai nėra vienintelis įspūdingas teiginys, nes „Qualcomm“ turi testų rezultatus, įrodančius, kad jos „Adreno X2 iGPU“ yra 50 % greitesnis nei „Intel Core Ultra 9 288V „Lunar Lake“ iGPU ir 29 % greitesnis nei „AMD Ryzen AI 9 HX 370“ „Strix Point“ iGPU, esant tiems patiems grafikos nustatymams. Tai, žinoma, nėra mažas laimėjimas, ir „Qualcomm“ tikisi užkariauti žaidėjų širdis savo naujos kartos platforma.
Naujasis lustas užtikrina iki 2,3 karto didesnį kadrų dažnį nei jo pirmtakas ir palaiko daugelį populiarių „Windows“ žaidimų. Jo architektūra naudoja keturis apdorojimo blokus, kurie suteikia flagmanui „X2 Elite Extreme“ pranašumą prieš konkurentų integruotą grafiką.
„Qualcomm“ teigia, kad, palyginti su „Adreno X1“, esant tam pačiam energijos suvartojimui, „3DMark Time Spy“ rezultatai yra maždaug 70 % aukštesni, o našumas vienam vatui yra 125 % didesnis. Žaidimų testų rezultatai pateikiami žemiau, juose pateikiami palyginimai su „Intel“ ir „AMD“ iGPU „Black Myth Wukong“, „Helldivers 2“, „Kingdom Come Deliverance 2“, „Metro Exodus Enhanced Edition“, „Deadlock“, „Cyberpunk 2077“, „Red Dead Redemption 2“, „Diablo IV“, „Tomb Raider“, „Street Fighter VI“, „Borderlands“, „Once Human“, „The Witcher 3 The Wild Hunt“, „Mortal Kombat 1“, „Total War Warhammer III“, „Far Cry 5“, „Final Fantasy XIV“, „GTA V Enhanced“, „Dota 2“, „Counter-Strike 2“, „Mount and Blade II“, „Doom Eternal“, „Hitman 3“, „Fortnite“, „Overwatch 2“, „Rainbow Six Siege“ ir „War Thunder“.
tas pats variantas, kai nupirkti aka zurnalistai raso, koks apple arm nuostabus ir kaip ten geimai nerealiai sukasi….
realybe – niekas snap ar arm nenaudoja zaidimams 🙂 na bent jau siais metais