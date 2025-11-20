„Noctua“ išleidžia „NH-D15 G2 chromax.black“. Palaikys būsimą „Intel“ platformą
„Noctua“ išleido „NH-D15 G2“ aušintuvo „chromax.black“ versiją, suteikdama savo flagmanui – dviejų bokštų aušintuvui – visiškai juodą dizainą. Naujasis modelis suderina juodai padengtą aušintuvą su dviem juodais NF-A14x25r G2 140 mm ventiliatoriais ir ES kainuoja 159,90 EUR, o JAV rekomenduojama mažmeninė kaina – 189,90 JAV dolerių (JAV turi savo kainodarą dėl muitų).
Chromax.black versija turi tas pačias pagrindines specifikacijas kaip ir standartinis NH-D15 G2. Jame naudojamas radiatorius su 8 karščio vamzdeliais, bendras aukštis 168 mm, push-pull konfigūracija su dviem 140×140×25 mm apvalaus rėmo ventiliatoriais. „Noctua“ vis dar vertina aušintuvą „228 NSPR“ ir suteikia jam 6 metų garantiją.
Sąsajos palaikymas buvo atnaujintas, kad apimtų naują Intel LGA-1954 kartu su AM5, AM4, LGA1700, LGA1851 ir senesnėmis LGA115x/1200 platformomis. LGA-1954 lizdas turėtų būti naudojamas su būsimais„Nova Lake-S“ procesoriais, kurių išleidimas numatytas 2026/2027 m., todėl NH-D15 G2 chromax.black yra paruoštas dar vienai procesorių kartai iš „Intel“ be naujo montavimo rinkinio.
„Noctua“ taip pat pristato atitinkamus „NF-A14x25 G2 chromax.black“ ventiliatorius su kvadratiniais ir apvaliais rėmais, parduodamus atskirai ir dvigubų ventiliatorių rinkiniuose, kad naudotojai galėtų sukurti visiškai juodas oro srauto konfigūracijas aplink naują aušintuvą. Visi produktai šiandien yra siunčiami per oficialias „Noctua“ „Amazon“ parduotuves, o vėliau bus galima įsigyti ir kitose mažmeninės prekybos vietose.
Gamintojo rekomenduojamos mažmeninės kainos (MSRP) yra tokios:
- „NF-A14x25 G2 PWM chromax.black“: ES: 39,90 EUR / tarptautinė (ROW): 39,90 USD / JAV: 44,90 USD
- „NF-A14x25 G2 PWM Sx2-PP chromax.black“: ES: 76,90 EUR / tarptautinė rinka (ROW): 76,90 USD / JAV: 84,90 USD
- „NF-A14x25r G2 PWM chromax.black“: ES: 39,90 EUR / tarptautinė rinka (ROW): 39,90 USD / JAV: 44,90 USD
- „NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP chromax.black“: ES: 76,90 EUR / tarptautinė rinka (ROW): 76,90 USD / JAV: 84,90 USD
- „NH-D15 G2 chromax.black“: ES: 159,90 EUR / tarptautinė rinka (ROW): 159,90 USD / JAV: 189,90 USD
