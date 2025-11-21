„Intel“ „Core Ultra 300“ mobilūs procesoriai bus išleidžiami CES 2026 parodos metu
„Intel“ patvirtino, kad naujieji „Core Ultra 300“ procesoriai, kurių kodinis pavadinimas „Panther Lake“, bus pristatyti CES 2026 parodoje Las Vegase. „Intel“ CES puslapyje nurodyta, kad pristatymas vyks sausio 5 d., pirmadienį, 15:00 PST, o jį ves Jim Johnson, „Client Computing Group“ vyresnysis viceprezidentas ir direktorius. Puslapyje taip pat matoma panteros tema iliustruota grafika šalia „Core Ultra Series 3“ prekės ženklo, aiškiai parodanti, kad šis pagrindinis pranešimas skirtas „Panther Lake“ pagrįstiems „Core Ultra 300“ lustams.
„Panther Lake“ yra trečiosios kartos „Intel“ „Core Ultra“ šeimos produktas ir pirmasis klientų produktas, pagamintas naudojant „Intel 18A“ procesą, kuriame naudojamas kelių plytelių konstrukcijos dizainas, sujungiantis naujus CPU branduolius, atnaujintą integruotą grafiką ir AI greitintuvą viename pakete. „Intel“ pozicionuoja „Core Ultra Series 3“ kaip vieną platformą naudotojams ir komerciniams AI kompiuteriams, žaidimų įrenginiams ir pažangiausioms technologijoms, o mažmeninė prekyba bus pradėta 2026 m. sausio mėn.
Sausio 5 d. taip pat bus oficialiai paskelbta (ir galbūt išleista) „Xe3“ grafika, naujausia „Intel“ GPU architektūra.
