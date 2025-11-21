EK nori atsikratyti iššokančių pranešimų apie slapukus
Prieš keletą mėnesių Europos Komisija pateikė savo planus iš dalies pakeisti e. privatumo direktyvą ir palengvinti interneto pramonei susijusius reikalavimus dėl sutikimo naudoti slapukus. Šie planai dabar oficialiai įtraukti į EK „skaitmeninio paketo“ pasiūlymą, kurio tikslas – supaprastinti Europos skaitmeninės rinkos taisykles ir skatinti inovacijas.
Skaitmeninis paketas apima skyrių „Skaitmeninis omnibusas“ su atnaujintomis duomenų taisyklėmis. Be kitų pakeitimų, Komisija siekia išspręsti problemą, su kuria interneto naudotojai susiduria jau daugelį metų, – nesuskaičiuojamą skaičių iškylančių langų, kuriuose prašoma sutikimo kiekvieną kartą, kai kas nors apsilanko svetainėje.
EK pripažįsta tai, ką pramonė pastebi jau seniai: slapukų langai dažnai yra painūs, sunkiai suprantami ir visur pasitaikantys. Lankytojai dažnai paspaudžia bet kurį „sutinku“ mygtuką, kad galėtų patekti į puslapį, o tai vargu ar yra informuotas sprendimas dėl to, kaip bus naudojami jų duomenys.
Pagal siūlomas reformas sutikimas su slapukais būtų supaprastintas, o ES naudotojai galėtų pasirinkti, kokių tipų slapukai bus įdiegti jų įrenginiuose. Be to, „Digital Omnibus“ taisyklės palengvintų naštą įmonėms ir žiniasklaidos bendrovėms, įvedant „baltąjį sąrašą“ leidžiamų profiliavimo veiklų, pvz., statistinės analizės ir suvestinio auditorijos stebėjimo.
Komisija taip pat siūlo, kad slapukų taisyklės, šiuo metu įtrauktos į e. privatumo direktyvą, būtų visiškai integruotos į BDAR ir jo griežtesnes privatumo apsaugos nuostatas. Galiausiai naudotojai galėtų duoti arba atsisakyti sutikimo vienu paspaudimu – „taip“ arba „ne“ – o svetainės būtų įpareigotos gerbti šį pasirinkimą mažiausiai šešis mėnesius. Už nesilaikymą BDAR numatyta bauda iki keturių procentų įmonės pasaulinių pajamų.
Žvelgiant į ateitį, ES ketina peržengti šio supaprastinto sutikimo modelio ribas. Briuselis planuoja bendradarbiauti su naršyklių kūrėjais, siekdamas centralizuoti slapukų sutikimo valdymą. Idealiu atveju naudotojai vieną kartą nustatytų savo privatumo nuostatas naršyklėje, ir kiekvienai svetainėms nebereikėtų atskirai prašyti leidimo.
EK skaitmeninis paketas taip pat apima AI įstatymo, BDAR ir Sąjungos verslo piniginės priemonių pakeitimus. Šie pasiūlymai reiškia reikšmingus Europos skaitmeninės rinkos reguliavimo pokyčius, nors pilietinės visuomenės atstovai įspėjo apie galimą ES piliečiams anksčiau suteiktų skaitmeninių teisių panaikinimo riziką.
Europos Komisijos pasiūlymą dabar turės peržiūrėti Europos Parlamentas. Jei jis bus patvirtintas, „Skaitmeninio paketo“ taisyklės turės būti ratifikuotos kiekvienoje ES valstybėje narėje, prieš įsigaliojant.
