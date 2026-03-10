„United Airlines“ dabar gali išlaipinti keleivius, kurie klausosi muzikos be ausinių
„United Airlines“ neseniai atnaujino savo vežimo sutarties dokumentą, kuriame išdėstytos sąlygos, pagal kurias aviakompanija teikia vežimo paslaugas. CCD skirsnyje apie galimą „vežimo atsisakymą“ (21 taisyklė) dabar yra nauja nuostata, taikoma keleiviams, kurie sąmoningai nenaudoja ausinių klausydamiesi muzikos ar kito multimedijos turinio.
„United Airlines“ dabar gali išlaipinti bet kurį keleivį, kuris atsisako naudoti ausines klausydamasis garso įrašų. Oro linijos taip pat pasilieka teisę laikinai arba visam laikui uždrausti skristi taisykles pažeidusiems keleiviams, nors grąžinimas gali būti išduotas pagal prašymą. Pagal CCD, garso įrašų klausymas be ausinių yra esminis sutarties pažeidimas, kaip ir kiti pažeidimai, pvz., netinkamos aprangos dėvėjimas arba nepadorus ar įžeidžiantis elgesys.
„United Airlines“ jau seniai skatina klientus naudoti ausines, ypač po to, kai sudarė partnerystę su „Starlink“, kad keleiviams galėtų teikti nemokamą Wi-Fi ryšį skrydžio metu. Net prieš įtraukiant naują 21 taisyklės papildymą, oro linijų Wi-Fi gairėse keleiviams buvo primenama, kad jie turėtų naudoti ausines, kai tik įmanoma.
Oro linijos netgi siūlo nemokamas ausines keleiviams, kurie pamiršo atsinešti savąsias įlipdami į lėktuvą. Remiantis neseniai „Savanta“ atliktu tyrimu, 38 % žmonių reguliariai susiduria su garsiu garsu naudodamiesi transporto paslaugomis. Londone įsikūrusi tyrimų bendrovė taip pat nustatė, kad daugiau nei pusė apklaustų keleivių (54 %) jaustųsi nepatogiai prašydami ką nors sumažinti garsumą.
Pasak kelionių eksperto Scott Keyes, „United Airlines“ yra pirmoji didelė aviakompanija, kuri priėmė tokią griežtą taisyklę dėl ausinių ir garsaus garso. Dauguma vežėjų skatina keleivius naudoti ausines, bet paprastai nesilaiko šios taisyklės, nes nenori rizikuoti atsisakyti teikti paslaugas keliautojams dėl šios problemos.
