RTX 3060 grįžta ne tik į parduotuves, bet ir ant „Samsung“ gamybos linijų
Pasak „Hankyung“, „Samsung Foundry“ ketina atnaujinti NVIDIA „GeForce RTX 3060“ gamybą, grąžindama „Ampere“ GPU maždaug po dvejų metų nuo to laiko, kai buvo paskelbta apie gamybos nutraukimą. Ataskaitoje teigiama, kad „Samsung“ vėl naudos 8 nm procesą, tą patį techprocesą, kuris buvo naudojamas pirminio vaizdo plokštės išleidimo laikotarpiu. Tai yra tęsinys neseniai Kinijoje pasklidusių gandų, kad NVIDIA planuoja šį ketvirtį rinkai pateikti daugiau RTX 3060 vaizdo plokščių.
„GeForce RTX 3060“ buvo išleista 2021 m. ir tebėra viena iš geriausiai žinomų NVIDIA pagrindinių „Ampere“ modelių. Šis vidutinės klasės modelis turėjo 3584 CUDA branduolius ir iki 12 GB GDDR6 atminties, todėl šis modelis išliko aktualus ilgiau nei daugelis to paties laikotarpio vidutinės klasės plokščių. „Hankyung“ teigia, kad pristatymai sumažėjo po to, kai NVIDIA 2022 m. pabaigoje pradėjo gamintis „GeForce RTX 40“ seriją pas TSMC, o RTX 3060 gamyba buvo nutraukta 2024 m.
