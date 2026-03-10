„Radeon“ naudotojai nepatenkinti AMD tyla dėl FSR 4 palaikymo su senesnėmis vaizdo plokštėmis
Per pastarąsias savaites sužinojome, kad AMD kuria atnaujintą FSR 4.1 versiją RDNA4 serijai. Netgi sklandė gandai, kad AMD senesnėms GPU įdiegs „AI tab“, o tai sukėlė dar vieną diskusijų bangą tarp AMD naudotojų. Nors atnaujinta FSR 4 versija yra faktas, vis dar neturime oficialaus patvirtinimo apie galimą senesnės GPU architektūros atnaujinimą ar optimizavimą, o tai yra problema.
„Reddit“ daugelis naudotojų nebeklausia tik apie tai, ar FSR 4 bus pritaikytas senesniems GPU. Didžiausia problema yra AMD tylėjimas. Keletas žmonių teigė, kad bendrovė aiškiai nepasakė, kas planuojama RDNA 2 ir RDNA 3 vaizdo plokštėms, ar vis dar dirbama prie FSR 4 variantų, ar „Redstone“ eros funkcijos liks prieinamos tik naujesnei aparatūrai.
Šis nusivylimas vis dar susijęs su ankstesniais FSR 4 INT8 versijos nutekėjimais, kurie, kaip mano daugelis naudotojų, įrodė, kad bent jau tam tikra šios technologijos forma galėtų veikti su senesniais „Radeon“ GPU. AMD niekada nepadarė to oficialiu produktu, ir šis sprendimas toliau formuoja reakciją.
„Hardware Unboxed“ neseniai vykusioje klausimų ir atsakymų sesijoje iškėlė panašų klausimą. Jie teigė, kad AMD vis dar atrodo, jog GPU rinką vertina taip, tarsi pagrindinis veiksnys būtų tikrasis rasterizacijos našumas, nors pirkėjai dabar taip pat vertina vaizdo išdidinimą, kadrų generavimą, spindulių sekimą, kodavimą, programinės įrangos palaikymą ir kitas funkcijas.
