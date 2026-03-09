NVIDIA užgrobė 94 % diskrečių vaizdo plokščių rinkos
Remiantis nauja „Jon Peddie Research“ ataskaita, NVIDIA vėl padidino savo rinkos dalį AIB GPU (diskrečių vaizdo plokščių) sektoriuje, 2025 m. IV ketvirtį pasiekdama 94 %. Tai reiškia 1,6 % padidėjimą, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, ir yra naujas visų laikų rekordas naujausiose ataskaitose. Tuo tarpu AMD rinkos dalis mažėjo 1,6 %, o tai, atrodo, buvo naudinga NVIDIA partneriams ir jų tiekimui. Apskritai, JPR duomenimis, 2025 m. paskutinį ketvirtį AIB GPU rinkoje buvo parduota 11,5 mln. vienetų, tai yra pusė milijono vienetų mažiau nei trečiąjį ketvirtį, bet 36 % daugiau nei 2024 m. paskutinį ketvirtį, kai buvo parduota 8,45 mln. vienetų. JPR priskiria nedidelį bendrą GPU AIB pardavimų sumažėjimą kylančioms atminties kainoms ir tarifams, kurie daro įtaką pasaulinei tiekimo grandinei ir dėl kurių padidėjo brangių GDDR7 ir GDDR6 atminties naudojančių atskirų GPU sprendimų kaina.
„Intel“ rinkos dalis AIB GPU pardavimuose išlieka stabili – apie 1 %, atitinkanti 2025 m. trečiojo ketvirčio rezultatus, kai bendrovė pasiekė pirmąjį vienženklį procentinį rodiklį nuo Arc „Alchemist“ GPU žaidėjams pristatymo.
