„PlayStation 6“ turėtų pasiūlyti 4k@120 FPS spartą beveik visuose žaidimuose
„Moore’s Law is Dead“ teigia, kad PS6 „Orion“ – konsolė – pasižymės 2,5–3 kartus didesniu rasterizacijos našumu nei PS5 ir 6–12 kartus didesniu spindulių sekimo našumu nei PS5, arba 3–6 kartus greitesniu spindulių sekimu nei PS5 Pro ir maždaug dvigubai didesniu rasterizacijos našumu nei PS5 Pro. Tai įmanoma dėl žymiai greitesnio RDNA 5 GPU su 52–54 CU, veikiančio apie 2–3,6 GHz dažniu ir užtikrinančio apie 34–40 TFLOPS teorinį našumą.
Informatorius taip pat paneigė neseniai pasirodžiusius gandus, kad „PlayStation 6“ gali būti atidėtas iki 2029 m. dėl tebesitęsiančios atminties krizės, teigdamas, kad atminties ir APU gamybos sutarčių pobūdis daro mažai tikėtina, kad PS6 bus atidėtas taip ilgam. Vietoj to, galime pamatyti trumpą kainų padidėjimo ar trūkumo laikotarpį išleidimo metu. Panašu, kad, remiantis jo šaltiniais, „Sony“ yra sudariusi sutartį su TSMC, kad PS6 masinė gamyba bus pradėta jau 2027 m. II ketvirtį.
MLID taip pat mini AMD „Canis“ APU, kuris turėtų būti įdiegtas PS6 nešiojamojoje konsolėje, teigdamas, kad jame bus keturi „Zen 6c“ branduoliai, du „Zen 6 LP“ branduoliai (operacinei sistemai paleisti) ir 16 RDNA 5 CU, veikiančių 1,6–2 GHz dažniu, kurių bendra plokštės galia yra 15 W, o visi jie maitinami LPDDR5X atmintimi per 192 bitų magistralę. Visa tai, kaip teigiama, bus skirta 1080p žaidimams su žymiai didesne galios riba, kai konsolė prijungta prie doko. Jis taip pat spėja, kad nešiojamoji konsolė turės „žymiai geresnį“ spindulių sekimą nei PS5.
Vel to cia lopo pezalai. Jau uzteko kaip jis ten 22 ar kiek teraflopus giedojo ps5 pro, giedojo gedeojo, kaskokius lapus rode, o kai gavau isleidimo diena ps5 pro, instrukcijoje parasyta 16 teraflopu.
120fps, aha gal kas jam shapro anigdota apie auksle nusiuskit.
,,veikiančio apie 2–3,6 GHz dažniu“ cia truputi klaida, nes 2.6-3 GHz turetu but 🙂