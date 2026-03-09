Jensen Huang sako, kad rinkose esantis trūkumas yra „fantastiška“ NVIDIA
NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang šią savaitę „Morgan Stanley“ technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų konferencijoje pateikė įdomią pastabą, sakydamas, kad „tai, kad visko trūksta, mums yra fantastiška“. Ši pastaba buvo pateikta diskusijos apie AI infrastruktūrą metu, kurioje buvo aptariami atminties, plokščių, pakuočių, energijos ir duomenų centrų pajėgumų tiekimo apribojimai kaip kliūtys. Taigi tai nebuvo susiję tik su žaidimų produktais.
Huang teigė, kad apribojimai skatina klientus rinktis našiausią variantą, ir sakė, kad NVIDIA gali iš to gauti naudos, nes gali užtikrinti didelius tiekimo kiekius visoje grandinėje. Jis sakė, kad bendrovė užsitikrino atmintį, plokštes, CoWoS pakuotes, sistemas, kabelius ir kitus komponentus, reikalingus dirbtinio intelekto gamyklų diegimui dideliu mastu.
„Žinote ką? Eikite ir įkurkite DRAM gamyklą, nes aš ją naudosiu“, tai labai padės. Galite tai laikyti garantija, kaip daugelis jų ir daro. Manau, kad tai, jog visko trūksta, mums yra fantastiška.
— Jensen Huang „Morgan Stanley Technology“ konferencijoje.
Šis komentaras yra prieštaringas, nes tas pats trūkumas jau paveikė platesnę rinką, įskaitant žaidimų aparatūrą. NVIDIA anksčiau yra sakiusi, kad tiekimo apribojimai bus kliūtis žaidimų pramonei, o atminties gamintojai ir plokščių partneriai taip pat nurodė ribotą pagrindinių komponentų tiekimą.
