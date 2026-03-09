„Thermal Grizzly“ buvo du kart apgauta užsakant žaliavas, kurių vertė 40 000 €
Roman Hartung, geriau žinomas kaip der8auer, paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame detaliai aprašoma brangių žaliavų tiekimo nesėkmė, susijusi su „Thermal Grizzly“ žaliavų pirkimais. Anot Hartung, bendrovė bandė įsigyti vario ir aliuminio plokštes iš dviejų tiekėjų Kinijoje, nes dėl trūkumo ir kainų spaudimo žaliavas buvo sunku įsigyti Europoje. Jis teigia, kad abu užsakymai kartu sudarė maždaug 40 000 eurų vertės žaliavas.
der8auer paaiškina, kad bendrovė užsakymą padalijo tarp dviejų tiekėjų, siekdama sumažinti riziką. Abu tiekėjai buvo rasti per „Alibaba“, jie turėjo ilgametę platformos istoriją ir, jo teigimu, rodė patikrintą prekybinę veiklą. Mokėjimo sąlygos buvo nustatytos taip: 30 % iš anksto ir 70 % po siuntos patvirtinimo, o medžiagos buvo siunčiamos jūrų transportu į Vokietiją.
Hartung sako, kad, kai siuntos buvo pristatytos, pirmasis patikrinimas atrodė normalus. Plokščių matmenys atitiko užsakymą, o paviršiaus patikrinimas iš karto neatskleidė jokių problemų. Tada jis pereėjo prie medžiagų patikrinimo, įskaitant EDX analizę, laidumo bandymus ir vėlesnius apdirbimo patikrinimus. Būtent tada pasimatė problemos.
Vaizdo įraše Hartung sako, kad viena partija, parduota kaip varis, pasirodė esanti magnetinis varis dengiantis plieną. Antroji siunta, susijusi su aliuminio plokštėmis, kaip pranešama, po viršutiniu tikros medžiagos sluoksniu turėjo plieno užpildą, o kita vario siunta parodė daug mažesnį laidumą nei tikėtasi ir vėl turėjo magnetinę medžiagą po apačia. Hartung sako, kad įmonė gali atgauti tik nedidelę dalį nuostolių per laužo vertę.
Šis atvejis yra svarbus ne tik dėl vieno nesėkmingo užsakymo. Hartung jau ankstesniame vaizdo įraše buvo įspėjęs, kad Europoje tapo sunkiau įsigyti vario ir kad smarkiai pakilo storų plokščių, naudojamų GPU vandens blokų apdirbimui, kainos. Šis naujas atnaujinimas rodo, kas atsitiko, kai „Thermal Grizzly“ bandė išspręsti šią problemą perkant užsienyje.
Įdomu tai, kad Roman Hartung sako, jog vis dar palaiko ryšius su vienu tiekėju, bet nesitiki, kad Vokietijoje bus lengva išspręsti šį teisinį klausimą. „Thermal Grizzly“ tai tiesiogiai paveikė gamybą ir pinigų srautus.
Naujausi komentarai