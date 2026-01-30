„Xbox“ pardavimai krito 32 %, blogai perkami ir žaidimai
„Xbox“ padėtis negerėja. Naujausi „Microsoft“ finansiniai rezultatai rodo, kad šio segmento aparatinės įrangos pajamos per metus sumažėjo 32 %, o visos padalinio pajamos sumažėjo 9 %. Bendrovė šį sumažėjimą aiškina mažesniu „Xbox“ konsolių pardavimu, taip pat prastesniais pirmosios šalies žaidimų, pvz., „Call of Duty: Black Ops 7“, rezultatais.
2026 finansinių metų antrojo ketvirčio, kuris baigėsi 2025 m. gruodžio 31 d., rezultatuose „Microsoft“ rašė, kad žaidimų pajamos sumažėjo 623 mln. JAV dolerių iki 5,99 mlrd. JAV dolerių, arba 9 %. Šį nuosmukį lėmė 32 % Xbox aparatinės įrangos pardavimų sumažėjimas, taip pat nedidelis „Xbox“ turinio ir paslaugų pardavimų sumažėjimas. „Microsoft“ nurodė, kad turinys ir paslaugos, įskaitant „Game Pass“ prenumeratas, sumažėjo 5 %.
Visos „Microsoft“ pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, padidėjo 17 % ir siekė 81,3 mlrd. JAV dolerių. Tuo tarpu veiklos pajamos padidėjo 21 % iki 38,3 mlrd. JAV dolerių.
Gruodį buvo pranešta, kad naujausias „CoD“ žaidimas per pirmąsias 26 dienas „Steam“ pardavė tik 401 000 kopijų – tai 82 % mažiau nei „Black Ops 6“, kuris per tą patį laikotarpį praėjusiais metais pardavė 2,3 mln. kopijų. Be to, žaidimo didžiausias vienu metu žaidusių žaidėjų skaičius per jo išleidimo laikotarpį buvo žymiai mažesnis nei „Black Ops 6“ 2024 m. ir „Modern Warfare 2“ 2022 m.
2025 m. nebuvo geri metai „Xbox“ prekės ženklui. „Xbox Series X“ ir „Series S“ toliau smarkiai atsilieka nuo „PlayStation 5“ pagal pasaulines pardavimų apimtis, o „Microsoft“ ilgalaikis perėjimas prie paslaugų kelia klausimų apie platformos aparatinės įrangos ateitį.
