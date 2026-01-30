„Windows 11“ pasiekė 1 mlrd. naudotojų per 1576 d. Tai padarė greičiau nei „Windows 10“
„Microsoft“ paskelbė savo 2025 m. ketvirtojo ketvirčio, pasibaigusio gruodžio 31 d., pelno ataskaitą. Pelno ataskaitos pristatymo metu „Microsoft“ pabrėžė, kad jos operacinė sistema „Windows 11“ tikslus pasiekia greičiau nei jos pirmtakė „Windows 10“. „Windows 11“ oficialiai pasiekė vieną milijardą vartotojų visame pasaulyje. Naujoji „Windows“ operacinė sistema šį etapą pasiekė per 1576 dienas, palyginti su 1706 dienomis, kurių prireikė „Windows 10“. „Microsoft“ generalinis direktorius Satya Nadella pareiškė, kad tai yra svarbus etapas „Windows“ operacinei sistemai, kuri dabar plinta greičiau nei „Windows 10“ laikais. Neseniai pasibaigus „Windows 10“ gyvavimo ciklui, daugelis naudotojų ir įmonių nori atnaujinti savo senstančias sistemas, o logiškas pasirinkimas kitai versijai yra „Windows 11“.
„Windows 11“ rinkoje yra nuo 2021 m. spalio 5 d. Technologijų srityje tai yra ilgas laikas bet kuriam programinės įrangos produktui. Laikui bėgant, ji iš „Windows 10“ operacinės sistemos išsivystė į visiškai kitokią naudotojo patirtį su modernesniais išdėstymais ir modernizuota naudotojo sąsaja, tačiau ji taip pat turėjo daug problemų. Kadangi „Microsoft“ bandė viską integruoti į vieną operacinę sistemą, atnaujinimų metu dažnai kildavo problemų, dėl kurių atsirasdavo atsitiktiniai gedimai ir sistemos sutrikimai. Šiandien populiari „Windows 11“ kritika, tačiau nepaisant jos problemų, sėkmė ir rinkos užimama dalis kalba patys už save. „Microsoft“ planuoja „Windows 11“ išlaikyti kaip ilgalaikę versiją, todėl gali praeiti šiek tiek laiko, kol pamatysime „Windows 12“ ar ką nors panašaus.
