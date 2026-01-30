Prancūzija nori uždrausti socialinius tinklus jaunesniems nei 15 m. ir telefonus mokykloje
Sekdama Australijos pavyzdžiu, Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja patvirtino įstatymo projektą, kuris uždraustų socialinių tinklų prieigą vaikams iki 15 metų ir nustatytų visišką draudimą naudoti mobiliuosius telefonus vidurinėse mokyklose. Dabar šie pasiūlymai turi būti patvirtinti Senate, kad prezidentas Emmanuelis Macronas galėtų juos pasirašyti ir jie įsigaliotų.
Pirmadienio vakarą Prancūzijos parlamento žemieji rūmai priėmė įstatymo projektą 130 balsų prieš 21, parodydami retą dvipartinę vienybę giliai susiskaldžiusiame Nacionaliniame susirinkime. Beveik visi pagrindiniai Prancūzijos įstatymų leidėjai išreiškė tvirtą paramą šiai priemonei, nurodydami ją kaip veiksmingiausią būdą apsaugoti vaikus nuo kibernetinio priekabiavimo ir netinkamo internetinio turinio.
Prezidentas E. Macron, kuris aktyviai rėmė šį įstatymo projektą, pavadino balsavimą „svarbiu žingsniu“ užtikrinant vaikų saugumą internete ir psichinę gerovę Prancūzijoje. Kalbėdamas Prancūzijos televizijoje, E. Macronas paragino Senato lyderius pagreitinti įstatymo priėmimą, sakydamas, kad „mūsų vaikų ir paauglių emocijos nėra parduodamos ar manipuliuojamos“ Amerikos ir Kinijos korporacijų.
Macron pridūrė, kad dauguma mokslininkų rekomenduoja sumažinti ekrano laiką vaikams iki 15 metų ir teigė, kad dauguma šalies gyventojų „absoliučiai“ pritaria įstatymui, ribojančiam vaikų laiką, praleidžiamą internete. „Mūsų vaikų svajonės ir siekiai neturi būti diktuojami algoritmų“, – sakė jis.
Įstatymo projekto nuostatos bus svarstomos Senate per artimiausias savaites. Jei įstatymas bus patvirtintas, jis galėtų įsigalioti kitų mokslo metų pradžioje rugsėjo mėnesį, o tai galėtų atverti kelią panašioms priemonėms kitose ES šalyse, įskaitant Vokietiją, Daniją, Ispaniją ir Italiją, kur įstatymų leidėjai aktyviai svarsto apribojimus vaikų naudojimuisi socialine žiniasklaida.
