„Microsoft“ siekia padidinti pasitikėjimą „Windows 11“
„Microsoft“ aktyviai dirba, siekdama atkurti sugadintą pasitikėjimą, kurį ji sukūrė „Windows“ bendruomenėje. „The Verge“ artimi šaltiniai praneša, kad „Microsoft“ sutelkė dėmesį į „Windows 11“ operacinės sistemos ir jos pagrindinių paslaugų pagrindinių funkcijų tobulinimą. Jos tapo tokios problemiškos, kad kiekvienas naujas atnaujinimas sukelia daugybę problemų, sutrikdo daugelio sistemų veikimą ir pakenkia kompiuterių entuziastų pasitikėjimui. Naudodama procesą, žinomą kaip „swarming“, „Microsoft“ skiria didelius inžinerinius išteklius, kad greitai išspręstų šias problemas, siekdama, kad „Windows 11“ taptų našumo ir stabilumo etalonu. Tačiau tai yra sudėtinga užduotis, nes pasitikėjimas per pastaruosius mėnesius smarkiai sumažėjo dėl nuolatinių problemų su „Windows 11“. „Windows“ ir įrenginių prezidentas Pavan Davuluri „The Verge“ komentavo:
Atsiliepimai, kuriuos gauname iš mūsų entuziastingų klientų ir „Windows Insiders“ bendruomenės, yra aiškūs. Turime patobulinti „Windows“ taip, kad tai būtų reikšminga žmonėms. Šiais metais matysite, kaip mes sutelkiame dėmesį į klientų nuolat minimas problemas: sistemos našumo, patikimumo ir bendros „Windows“ patirties gerinimą.
Prioritetu taps tokių problemų kaip nuolatiniai BSOD, keisti programiniai gedimai ir pagrindinių programų veikimo sutrikimai sprendimas. „Windows 11“ oficialiai pasiekė milijardą naudotojų visame pasaulyje. Naujoji „Windows“ operacinė sistema šį etapą pasiekė per 1576 dienas, palyginti su 1706 dienomis, kurių prireikė „Windows 10“. „Microsoft“ generalinis direktorius Satya Nadella pareiškė, kad tai yra svarbus etapas „Windows“ operacinei sistemai, kuri dabar plinta greičiau nei „Windows 10“ laikais. Neseniai pasibaigus „Windows 10“ gyvavimo ciklui, daugelis naudotojų ir įmonių nori atnaujinti savo senstančias sistemas, o „Windows 11“ yra logiškas pasirinkimas kitai versijai. „Microsoft“ įrenginių grupėje „Windows“ dabar praneša apie 5 % augimą per metus.
