Aiškėja „Xiaomi 17 Max“ kameros savybės ir išleidimo laikotarpis
Anksčiau šį mėnesį pasirodė gandai apie „Xiaomi 17 Max“, atskleidžiantys informaciją apie jo bateriją ir lustą. Dabar naujas nutekėjimas atskleidė telefono kameros specifikacijas ir numatomą išleidimo datą.
Pasak šaltinio „Digital Chat Station“, „Xiaomi 17 Max“ bus įrengtas 200 MP 1/1,4 colio „Samsung HPx“ pagrindinis jutiklis. Pažymėtina, kad standartiniame „Xiaomi 17“ yra įrengta 50 MP pagrindinė galinė kamera.
Telefonas taip pat turės 50 MP 1/1,95 colio „Sony IMX8“ serijos periskopinę teleobjektyvo kamerą ir dar vieną 50 MP ultraplataus kampo kamerą. DCS taip pat teigia, kad „17 Max“ gali būti pristatytas šių metų antrąjį ketvirtį ir turės tas pačias „Leica“ funkcijas kaip ir kiti „Xiaomi 17“ serijos telefonai.
Ankstesni nutekėjimai atskleidė, kad „Max“ variantas gali būti aprūpintas „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ lustu. Sakoma, kad jame bus įmontuota 8000 mAh baterija su 100 W laidinio ir 50 W belaidžio įkrovimo palaikymu. Telefono dizainas bus panašus į „Xiaomi 17“.
