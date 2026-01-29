Aiškėja „Galaxy S26“ serijos telefonų kainos
Artėjant „Samsung“ „Galaxy S26“ serijos išleidimui, vis daugiau informacijos apie šiuos telefonus. Naujausia nutekėjusi informacija atskleidžia būsimų telefonų kainas ES.
Remiantis nutekėjusia informacija, kurią pasidalijo informatorius Roland Quandt, „Galaxy S26“ kaina Švedijoje gali padidėti, nes dabar jis bus parduodamas su 256 GB atminties. Informatorius pažymi, kad atnaujinimas iki 512 GB atminties taip pat bus brangesnis nei anksčiau. Pateikta informacija rodo, kad „Galaxy S26“ kainuos apie 200 eurų daugiau nei bazinis „Galaxy S25“ modelis su 128 GB atminties.
Kita vertus, „Galaxy S26+“ su 256 GB atminties kaina bus tokia pati kaip ir „Galaxy S25+“ su tokia pačia konfigūracija. Keista, bet bazinis „Galaxy S26 Ultra“ modelis gali būti apie 100 eurų pigesnis nei „Galaxy S25 Ultra“. Taip pat tikimasi, kad 512 GB variantas bus pigesnis nei jo pirmtakas, o aukščiausios klasės 1 TB modelis gali išlaikyti tą pačią kainą kaip ir anksčiau.
Ataskaitoje taip pat teigiama, kad „Samsung“ nesiūlys nemokamų atminties atnaujinimų klientams, kurie iš anksto užsisakys „Galaxy S26“ serijos modelius.
Verta paminėti, kad šios kainos yra būdingos Švedijai, kuri naudoja savo valiutą ir turi didesnį PVM. Kainos kitose ES rinkose, taip pat JAV, gali skirtis.
