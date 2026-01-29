Elektriniai automobiliai pirmą kartą Europoje parduodami geriau nei įprasti automobiliai
Pirmą kartą Europoje elektriniai automobiliai parduodami geriau nei tradiciniai vidaus degimo variklį turintys lengvieji automobiliai, užbaigiant metus, kurie iš naujo apibrėžė regiono automobilių hierarchiją. Europos automobilių gamintojų asociacija praneša, kad 2025 m. gruodžio mėn. buvo įregistruota daugiau nei 300 000 elektrinių automobilių – tai pakankamai, kad jie pralenktų vidaus degimo modelius.
Šis įvykis sutampa su atsinaujinančiomis diskusijomis dėl Europos Sąjungos siūlomo vidaus degimo variklių uždraudimo nuo 2035 m., kuris gali būti sušvelnintas, kad būtų leidžiami sintetinio kuro automobiliai. Nepaisant politikos neapibrėžtumo, vartotojų elgsena jau rodo vieną kryptį.
Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse, įskaitant Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, praėjusį mėnesį į kelius išvažiavo iš viso 308 955 nauji visiškai elektriniai automobiliai, o tai yra daugiau nei 50 % daugiau nei praėjusiais metais. Pačioje ES buvo registruota 217 898 elektriniai automobiliai, o tai atitinka tą patį augimo tempą.
Šis augimas vyksta automobilių gamintojams toliau plečiant savo elektrinių automobilių asortimentą. Daugelio metų spaudimas dėl išmetamųjų teršalų ir vidutinių automobilių parko tikslų paskatino didžiuosius gamintojus išleisti pigesnius, įvairesnius elektrinius automobilius, išplėsdami jų asortimentą už premium segmento ribų į pagrindines kainų kategorijas. Pirkėjai dabar gali rinktis iš elektrinių automobilių, kurie anksčiau buvo dominuojami prabangių ar nišinių modelių.
Hibridinė technologija išlieka pirmaujanti, tačiau greitai praranda pozicijas. Gruodžio mėnesį ES, ELPA ir JK buvo užregistruota 380 921 hibridinis automobilis, iš kurių 324 799 vien ES. Hibridinių automobilių augimas sulėtėjo iki vieno skaitmens – 5,8 % ES ir 4,9 % visame regione, o elektromobilių augimas buvo beveik dešimt kartų spartesnis. Prijungiamieji hibridiniai automobiliai išlaikė stabilią padėtį tarp šių dviejų kategorijų, per metus išaugdami 35,8 % iki 123 460 vienetų.
Priešingai, vidaus degimo variklių modelių skaičius nuosekliai mažėja. ES buvo užregistruota 216 492 nauji benzininiai automobiliai, beveik penktadaliu mažiau nei 2024 m., o įskaitant ELPA ir JK skaičius, sumažėjo 17,7 % iki 254 449 vienetų. Dyzeliniai automobiliai, kurie kadaise buvo dominuojanti variklių rūšis Europoje, toliau mažėjo iki šiek tiek daugiau nei 70 000 vienetų per mėnesį – tai dar 23,1 % mažiau nei praėjusiais metais.
2025 m. Europos vartotojai užregistravo beveik 2,6 mln. baterijomis varomų elektrinių automobilių, tai yra 29,7 % daugiau nei praėjusiais metais. Hibridiniai automobiliai vis dar užėmė didžiausią rinkos dalį – apie 4,6 mln. vienetų, tai yra 12,4 % daugiau nei praėjusiais metais.
Prijungiamieji hibridiniai automobiliai sudarė daugiau nei 1,2 mln. vienetų, o tai yra 33,4 % augimas. Palyginimui, benzininiai modeliai pasiekė apie 3,5 mln., o dyzeliniai sumažėjo iki 1 mln., abu rodydami dvigubą skaitmeninį sumažėjimą, atitinkamai 18,9 % ir 24 %.
nieko nuostabaus, kai pradejo gaminti vidaus degimo variklius 1L ir 3 cilindru uzboostindami juos su turbinomis, tokio variklio gyvenimo laikas pasidare 100-200k, maza to dar ir tepalus pradejo 0w-20 kaip rekomenduojamis pilti, kad butu kuo skystesnis, nes skystesnis tepalas sukuria maziau pasipriesinimo del ko teoriskai sutaupoma vienas kitas gramas co2. tai kai vidaus degimo varikliai privesti prie tokio absurdisko resurso, tai nieko keisto jog zmones i EV ziuri.