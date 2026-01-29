„Zotac“ įspėja, kad atminties krizė kelia egzistencinę grėsmę vaizdo plokščių gamintojams
Neseniai paskelbtame „Zotac“ Pietų Korėjos padalinio pranešime, išverstame žinomo informacijos nutekintojo @harukaze5719, teigiama, kad 2026 m. ir galbūt vėliau GPU taps brangesni ir sunkiau įsigyjami. ASUS ir kiti gamintojai pradeda kelti kainas, o „Zotac“ šiuo metu nemato šviesos tunelio gale.
Vidutinės NVIDIA RTX 50 serijos ir AMD RX 9000 serijos vaizdo plokščių kainos pastarosiomis savaitėmis kilo, ir tikėtina, kad ši tendencija tęsis. Atkreipdama dėmesį į neseniai padidėjusias RTX 5090 ir 5060 kainas, „Zotac“ įspėja apie ilgalaikį trūkumą.
Be to, bendrovė prognozuoja, kad artimiausioje ateityje ji gali nesugebėti užtikrinti stabilių tiekimų, ir prisipažįsta, kad yra susirūpinusi dėl pačių vaizdo plokščių gamintojų ir platintojų išlikimo. Krize pirmiausia kyla dėl didėjančių atminties sutarčių kainų. Kadangi gamybos trūkumas tęsiasi, „Zotac“ apibūdino pastarojo meto kainas kaip nepagrįstas.
Dėl tebesitęsiančio AI bumo DRAM ir NAND gamybos pajėgumai buvo nukreipti į duomenų centrus, nes technologijų gigantai, įskaitant dominuojantį GPU gamintoją NVIDIA, lenktyniauja kurdami AI infrastruktūrą. Šie plėtros susitarimai sulaukė kaltinimų dėl apykaitinio finansavimo, nes daugelis planuojamų duomenų centrų veiks su dar nepagaminta aparatine įranga. AI sunkiai siekia vartotojų pripažinimo ar didesnio įmonių pelno, todėl daugelis baiminasi, kad susiformavo pavojingas rinkos burbulas.
