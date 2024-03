„Zen 5“ procesoriai pastebėti siuntos dokumentuose

Panašu, kad „Zen 5“ procesorių išleidimas yra tikrai ne už kalnų, nes siuntos dokumentuose pastebėti būsimi procesoriai staliniams kompiuteriams. Viename iš dokumentų tiesiogiai minimas „Granite Ridge“ procesorius, o tai yra „Zen 5“ salinių kompiuterių procesorių kodinis pavadinimas. Be to, turime du visiškai naujus AMD OPN (produktų kodus) ir patvirtinimą, kad šiuo metu vertinami 6 ir 8 branduolių variantai. Be to, panašu, kad naujos kartos AM5 procesoriai turės 105 W arba 170 W TDP. Dar daugiau, panašu, kad AMD abiem modeliams naudos dvi silicio pakopas, atitinkamai A0 arba B0.

AMD „Granite Ridge:

100-000001290-21: 6 branduolių 105W A0

100-000001404-21: 8 branduolių 170W B0

AMD dar nepatvirtino tikslios savo naujos kartos stalinių kompiuterių serijos išleidimo į rinką datos, tačiau labai tikėtina, kad daugiau apie šią seriją išgirsime parodoje „Computex 2024“, o produktai bus pristatyti III arba IV ketvirtį. Taigi, naujos kartos stalinių kompiuterių serija gali pasirodyti praėjus maždaug dvejiems metams po 7000 serijos.