2025 m. bus fiksuotas tik nežymus telefonų tiekimo augimas
2025 m. bus parduota iš viso 1,25 mlrd. išmaniųjų telefonų, o tai yra 1,5 % daugiau nei 2024 m. Naujausias „International Data Corporation“ (IDC) ataskaita atspindi atnaujintą prognozę, kurią, kaip teigiama, lemia nuolatinė „Apple“ sėkmė su „iPhone 17“ serija.
Dabar prognozuojama, kad 2025 m. „Apple“ parduos daugiau nei 247 mln. „iPhone 17“ serijos įrenginių, kuriuos skatins palankūs paklausos veiksniai, tokie kaip spartus pardavimų augimas šventiniu ketvirčiu, taip pat auganti paklausa besivystančiose rinkose ir Kinijoje.
Remiantis IDC Kinijos mėnesio pardavimų duomenimis, didžiulė „iPhone 17“ paklausa padėjo „Apple“ užsitikrinti pirmąją vietą spalio ir lapkričio mėnesiais. Geresnė nei tikėtasi „iPhone 17“ paklausa taip pat padėjo „iOS“ aplenkti „Android“ ir „HarmonyOS“ metinio augimo atžvilgiu.
Šie rezultatai taip pat padėjo pakeisti „Apple“ prognozę, kad 2025 m. išmaniųjų telefonų pardavimų apimtys Kinijoje sumažės 1 %, į 3 % augimo rodiklį. Ir tai ne tik Kinija – skaičiai rodo panašius rezultatus JAV ir Vakarų Europoje.
Tačiau IDC prognozuoja 1 % pardavimų sumažėjimą 2026 m., daugiausia dėl didėjančių atminties komponentų kainų, dėl kurių vidutinė išmaniųjų telefonų pardavimo kaina turėtų padidėti iki 465 JAV dolerių.
Ar man tik vienam, bet telefonai tapo visiškai neįdomus. Samsung trifold gal ir įdomus, bet kai kaina 3000 usd bus, tai kokia prasmė. O visa kita iš kartos į kartą tas pats per tą patį, tik spalva pakeista į oranžinę dabar.
Atsinaujinau 4 metų senumo MI11T PRO į Samsung tik dėl to, kad jau laikas buvo. Ir ką gavau? 2,5x lėtesnį krovimą, erzinantį piršto atspaudo skaitytuvą ant ekrano, truputį geresnes kameras ir šiek tiek geresnį garsą. Nors teoriškai telefonas testuose greitesnis 3 kartus, realiam naudojime aš jokio pagreitėjimo nejaučiu. Telefonai tikrai nuobodūs ir be jokio technologinio progreso.
Jaij telefono naudojimas tampa kaip meskafonas, kur kaire kojyte skambina mamytei. Tai jo. Bet jaij emi su pisetuku ultra, biski reik projekta atsidaryt 500mb pdf, biski paredaguot. Biski cad failiuku. Ir jau jauciasi kaip diena nuo nakties.