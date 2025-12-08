„Intel“ gamins „Apple“ lustus, bet to reikės palaukti dar kelis metus
„Apple“ savo nešiojamuosiuose ir stacionariuose kompiuteriuose naudodavo „Intel“ lustus, tačiau atsisakė jų, kai pasirodė pačios kompanijos sukurti M serijos lustai. Dabar atrodo, kad kompanija yra pasirengusi sudaryti naują sutartį su „Intel“, tačiau ji bus kitokia.
„Intel“ tiesiog gamins lustus „Apple“ – ji visiškai nedalyvaus projektavimo etape. Iš esmės „Apple“ nori nevisiškai priklausyti nuo TSMC lustų gamybos, o „Intel“ yra būdas tai padaryti.
„GF Securities“ analitikas Jeff Pu sako, kad jis ir jo kolegos dabar tikisi, kad „Intel“ ir „Apple“ sudarys susitarimą dėl bent kai kurių ne „Pro“ „iPhone“ A serijos lustų tiekimo nuo 2028 m. „Intel“ gamins nedidelę dalį „Apple“ lustų, bent jau iš pradžių, o TSMC liks pagrindiniu tiekėju.
Praėjusį mėnesį Ming-Chi Kuo sakė, kad „Intel“ jau 2027 m. viduryje pradės gaminti „Apple“ žemiausios klasės M serijos lustus „Mac“ ir „iPad“ įrenginiams. M serijos lustams „Apple“ naudos „Intel“ 18A procesą, kuris turėtų būti „ankstyviausias Šiaurės Amerikoje pagamintas pažangus techprocesas, mažesnis nei 2 nm“.
