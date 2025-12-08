„Netflix“ perka „Warner Bros“ kartu su HBO ir „HBO Max“
„Netflix“ paskelbė, kad už 72 mlrd. JAV dolerių perka „Warner Bros.“ (WB). Į šią sumą įeina HBO ir „HBO Max“, tačiau tai užtruks gana ilgai, nes WB patronuojanti bendrovė „Warner Bros. Discovery“ (WBD) pirmiausia turi atskirti savo „Global Networks“ padalinį į naują viešai prekiaujančią bendrovę „Discovery Global“. Tai turėtų būti baigta 2026 m. trečiąjį ketvirtį, po to „Netflix“ įsigis tai, kas liko, t. y. dabartinį WBD padalinį „Streaming & Studios“.
Kaip matyti iš pavadinimo, įsigyjami WB studija, HBO ir „HBO Max“ transliacijų paslaugos. „Netflix“ teigia, kad „tikisi išlaikyti dabartinę WB veiklą ir remtis jos stipriosiomis pusėmis, įskaitant filmų rodymą kino teatruose“, bet taip pat sako, kad savo nariams papildys WB filmų ir TV laidų bibliotekas bei HBO ir „HBO Max“ programas.
Taigi atrodo, kad WB studijos toliau egzistuos nepriklausomai, tačiau neaišku, ar „HBO Max“ bus tiesiog įtraukta į „Netflix“, ar ne. Bet kuriuo atveju, turime daug laiko tai išsiaiškinti – „Netflix“ tikisi, kad šis sandoris bus užbaigtas per 12–18 mėnesių. „Netflix“ neperka CNN, „Discovery“ ir visų jos kanalų, taip pat „TNT Sports“ – jie visi bus „Discovery Global“ dalis.
nelabai as toje kino industrijoje gaudausi, bet tokie zingsniai link monopolio nieko gero.