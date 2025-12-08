„Valve“ paaiškino kodėl „Steam Machine“ neturi HDMI 2.1
„Valve“ paaiškino, kodėl naujos „Steam Machine“ specifikacijose nurodyta tik HDMI 2.0, nors aparatūra yra pritaikyta HDMI 2.1. Kompanija teigia, kad prievadas yra suderinamas su HDMI 2.1, tačiau „SteamOS“ negali išnaudoti visų jo galimybių dėl HDMI 2.1 standarto licencijavimo ir „Linux“ vaizdo plokščių tvarkyklių struktūros.
Problemos šaknys yra „HDMI Forum“ pozicija dėl HDMI 2.1. Ši grupė neleidžia visiškai atviro kodo 2.1 funkcijų rinkinio įgyvendinimo, o tai trukdo atviroms AMD GPU tvarkyklėms, kuriomis remiasi „SteamOS“, įgyvendinti viską, kas yra specifikacijoje. AMD inžinierius Alex Deucher anksčiau yra pareiškęs, kad atviro kodo HDMI 2.1 stekas prieštarautų „HDMI Forum“ reikalavimams. „Valve“ „Ars Technica“ teigė, kad „bando išspręsti“ šią situaciją, tačiau kol kas turi patvirtinti HDMI 2.1 funkcijas „Windows“ sistemoje, naudodama specialas tvarkykles, o ne tiesiogiai „SteamOS“ sistemoje.
Prieigos pločio atžvilgiu „Steam Machine“ išplečia HDMI 2.0 ribas už bazinių specifikacijų. HDMI 2.0 nominaliai ribojamas iki 4K 60 Hz, tačiau „Valve“ savo specifikacijų lape nurodo 4K 120 Hz palaikymą. Šis režimas pasiekiamas naudojant chroma subsamplingą, kuris suspaudžia spalvų informaciją ir atlaisvina prieigos plotį 18 Gbps HDMI 2.0 ribose.
„Steam Machine“ palaiko „AMD FreeSync“ per HDMI, tačiau šiuo metu negali naudoti HDMI VRR, standartizuotos kintamos atnaujinimo funkcijos HDMI 2.1, dėl tų pačių tvarkyklės ir licencijavimo problemų. Daugelis naujų televizorių reklamuoja HDMI VRR, tačiau nenurodo „FreeSync“ suderinamumo, todėl kai kurie televizoriai negaus jokio VRR iš „Steam Machine“ HDMI išvesties.
