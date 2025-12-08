„Dell“ kompiuterių kainas didina 15-20 %, „Lenovo“ kainų kėlimą planuoja sausį
„TrendForce“ cituojami pramonės šaltiniai teigia, kad „Dell“ ruošiasi jau gruodžio viduryje įgyvendinti 15–20 % kainų padidinimą. Priežastis? Akivaizdu, kad tai lemia pastaruoju metu išaugusios DRAM kainos, ypač DDR5, kurios per metus šoktelėjo apie 70 %, o kai kurių dalių kainos išaugo net daugiau nei 170 %. „Dell“ operacijų direktorius Jeffas Clarke’as neseniai įspėjo, kad „niekada nematė, kad atminties lustų kainos kiltų taip greitai“, nes komponentų kainos kyla visur. Kitas didelis OEM gamintojas „Lenovo“ pradėjo informuoti klientus, kad kainos kils 2026 m. pradžioje, o visos dabartinės kainos nustos galioti sausio 1 d. dėl sparčiai didėjančio atminties trūkumo ir AI skatinamo paklausos augimo.
„Lenovo“ pataria klientams užsisakyti kuo anksčiau, nes kitas kainų koregavimo etapas prasidės jau po kelių savaičių. Kiti OEM gamintojai, įskaitant HP, „Samsung“ ir LG, dabar persvarsto 2026 m. produktų planus, ypač susijusius su AI kompiuteriais ir planšetėmis. HP generalinis direktorius Enrique Lores taip pat nurodė, kad 2026 m. antrąjį pusmetį gali prireikti tolesnio kainų koregavimo, pažymėdamas, kad atminties kaina sudaro maždaug 15–18 % bendros kompiuterio kainos.
