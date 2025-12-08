Jensen Huang pripažįsta, jog nežino ar AI nesunaikins žmonijos
Praėjusią savaitę interviu su Joe Rogan NVIDIA generalinis direktorius Jensen Huang aptarė įvairias temas, įskaitant AI ateitį, jos reikšmę nacionaliniam saugumui ir didžiųjų technologijų kompanijų kovą dėl AI viršenybės.
Paklaustas, ar JAV pergalė dirbtinio intelekto lenktynėse su Kinija ir kitais priešininkais gali būti kritiškai svarbi nacionaliniam saugumui, Huang atsakė, kad niekas tikrai nežino, kaip dirbtinis intelektas paveiks mūsų gyvenimus ar kokį poveikį turės pasaulio geopolitikai.
Huang taip pat palygino dirbtinio intelekto ginklavimosi lenktynes su Šaltuoju karu ir Manhatano projektu, pažymėdamas, kad technologiniai pasiekimai visada kūrė naujas supervalstybes per visą istoriją – tiek informacinių technologijų, tiek energetikos, tiek karinių pajėgumų srityse.
Paklaustas apie Elon Musk prognozę, kad yra 20 proc. tikimybė, jog AI gali sunaikinti žmoniją, Huang atsisakė duoti tiesų atsakymą, bet aiškiai leido suprasti, kad jis netiki vyraujančiomis AI apokalipsės naratyvomis. Jis sakė, kad perėjimas prie galimos AI varomos ateities bus daug mažiau destruktyvus, nei prognozuoja daugelis pasaulio pabaigos pranašų.
Rogan ir Huang taip pat aptarė didžiulius AI duomenų centrų energijos poreikius ir sprendimus, kuriuos technologijų įmonės siūlo krizei įveikti. Nors „Google“ esą svarsto idėją kosminėje erdvėje įrengti saulės energija varomus AI duomenų centrus, Huang prognozuoja, kad dauguma didžiausių AI žaidėjų per ateinančius septynerius metus pastatys branduolines elektrines, kad patenkintų paklausą.
