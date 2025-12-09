„Honor“ 2026 m. pradės masinę telefono robotą gamybą
Kai pasirodė pirmasis reklaminis klipas, atrodė, kad „Honor Robot Phone“ atrodo kietas, bet buvo klausimų, ar kada nors pamatysime veikiantį prototipą. „Honor“ iš tiesų turi prototipus, tačiau didįjį pristatymą atideda iki MWC 2026 (kuris numatytas kovo mėnesį). Gerai, bet tai tik prototipas, jie niekada neparduos tokio telefono, tiesa?
Klaidinga – „Weibo“ nutekintojas „SmartPikachu“ praneša, kad „Honor Robot Phone“ bus masiškai gaminamas pirmoje kitų metų pusėje. Neaišku, ar „Honor“ siekia pasaulinio išleidimo, ar tik paleidimo Kinijoje, bet tikrai ketina parduoti šį keistai atrodantį įrenginį.
Jei praleidote pirminį video, galite jį pamatyti žemiau. „Robotas“ turės AI vaizdo atpažinimo modelį, galintį atpažinti emocijas. Kadangi jis gali pasukti „galvą“, kad pažvelgtų į aplinką, įskaitant jus, jis bus daug labiau panašus į AI, kurią matome filmuose, nei į tą, kurią gauname, kai įvedame klausimą į „ChatGPT“.
Praktiškumas yra kita tema – tai yra daug sudėtingiau nei pop-up kameros, kurias turėjome anksčiau. Vis dėlto, džiaugiamės matydami naujus novatoriškus dizainus. „Honor Robot Phone“ turėtų būti išleistas rugpjūčio mėnesį, nors tai dar nėra oficialiai patvirtinta.
