„Xiaomi 17 Ultra“ išleidimas daug arčiau nei visi tikisi
Jau sklido gandai, kad „Xiaomi 17 Ultra“ pasirodys daug anksčiau nei jo pirmtakas, kuris oficialiai buvo pristatytas vasario pabaigoje. Dabar pasirodė naujas gandas iš vieno iš produktyviausių „Weibo“ informacijos nutekintojų.
„Xiaomi“, matyt, pradės priimti išankstinius užsakymus šiam įrenginiui gruodžio 15 d. ir tai tęsis iki gruodžio 25 d. Taigi, telefono pristatymas, kaip teigiama, įvyks gruodžio 26 d. „Xiaomi 17 Ultra“, kaip sakoma, kainuos lygiai tiek pat, kiek ir jo pirmtakas Kinijoje. Žinoma, mes dar nežinome, ar taip bus ir tarptautiniu mastu. Kalbant apie pasaulinį išleidimą, jo data taip pat lieka paslaptis.
Iki šiol „Ultra“ modeliai buvo pristatomi Kinijoje keletą dienų prieš pasaulinį išleidimą, vykstantį MWC parodoje Barselonoje, tačiau tai bus kitų metų kovo pradžioje. „Xiaomi 17 Ultra“ žinoma turėtų būti visapusiškas šio prekės ženklo flagmanas, ir tikimasi, kad jis bus aprūpintas „Qualcomm“ „Snapdragon 8 Elite Gen 5“ procesoriumi. Prieš keletą dienų nutekėjo nuotrauka, kurioje matomas prototipas tvirto korpuso viduje, ir, kaip ir buvo galima tikėtis, didžiulis fotoaparato blokas.
Naujausi komentarai